Haliç Köprüsü girişinde araç yandı trafik kilit
Anadolu Ajansı
Haliç Köprüsü girişinde bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsü son anda araçtan inerken, Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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1İstanbul Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki aracın köprü girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması ile trafik oluştu.
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Yangın, Haliç Köprüsü girişi yan yol Mecidiyeköy istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
Sebahad Abacı, D-100 Karayolu Edirnekapı'dan Mecidiyeköy istikametine seyir halindeyken Haliç Köprüsü yan yola girmeden aracının motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Kısa sürede aracı motor kısmını alevler sardı.
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3Abacı, aracını hemen durdurup araçtan indi ve alevler bütün aracı sardı.
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4Çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.
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5Herhangi bir yaralanma olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsü yanan aracının söndürülmesini endişeli gözler ile izledi.
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6Yangın nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametine yan yol trafiğe kapatıldı. Yan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.