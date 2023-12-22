Halil Falyalı suikastı davasında mahkemeden son uyarı: Söylemez kardeşler susma hakkını mı kullanacak?

Kumarhane patronu Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan, aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıkmadı. Mahkeme, Söylemez kardeşler ve avukatlara son kez uyarıda bulunarak, süre verdi.

Halil Falyalı suikastı davasında mahkemeden son uyarı: Söylemez kardeşler susma hakkını mı kullanacak? - 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen kumarhane patronu Halil Falyalı suikastına ilişkin davada, karar çıkmadı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, aralarında Mustafa Söylemez’in de bulunduğu 3 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken; tutuklu sanık Abdurrahim Çelik ise salonda hazır bulundu.

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Halil Falyalı suikastı davasında mahkemeden son uyarı: Söylemez kardeşler susma hakkını mı kullanacak? - 2

Mehmet Faysal Söylemez, hasta olduğunu bildirerek duruşmaya katılmadı. Sanık Mustafa Söylemez, taleplerinin yerine getirilmesi sonrasında savunma yapacağını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hollanda’da yakalanan firari sanık Cemal Önal’ın iadesi için Hollanda adli makamlarına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.
Halil Falyalı suikastı davasında mahkemeden son uyarı: Söylemez kardeşler susma hakkını mı kullanacak? - 3

Mahkeme, sanıklara savunmalarını yapmaları için son kez süre verilmesine, Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez’in savunma yapmaması halinde susma hakkını kullandıkları yönünde değerlendirme yapılacağını karara bağladı.

Duruşma 19 Ocak 2024 tarihine ertelendi.
Halil Falyalı suikastı davasında mahkemeden son uyarı: Söylemez kardeşler susma hakkını mı kullanacak? - 4

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne şehrinin Çatalköy mevkisinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı.

Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.
Halil Falyalı suikastı davasında mahkemeden son uyarı: Söylemez kardeşler susma hakkını mı kullanacak? - 5

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
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