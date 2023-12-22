Halil Falyalı suikastı davasında mahkemeden son uyarı: Söylemez kardeşler susma hakkını mı kullanacak?

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.