Halil Falyalı suikastı davasında mahkemeden son uyarı: Söylemez kardeşler susma hakkını mı kullanacak?
Kumarhane patronu Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan, aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıkmadı. Mahkeme, Söylemez kardeşler ve avukatlara son kez uyarıda bulunarak, süre verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen kumarhane patronu Halil Falyalı suikastına ilişkin davada, karar çıkmadı.İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, aralarında Mustafa Söylemez’in de bulunduğu 3 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken; tutuklu sanık Abdurrahim Çelik ise salonda hazır bulundu.