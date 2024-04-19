Hamile kadının ölümünde şoföre takip mesafesi ihlalinden tutuklama

Adana’da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile Nur Abbud’a çarpıp ölümüne neden olan otobüs şoförü Ali Davarcı, tutuklandı. Davarcı’nın takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayıldığı öğrenildi.

Hamile kadının ölümünde şoföre takip mesafesi ihlalinden tutuklama - 1

Adana’da hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü, kazada asli kusurlu sayıldı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaza, 17 Nisan saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hamile kadının ölümünde şoföre takip mesafesi ihlalinden tutuklama - 2

Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud’un kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü.

Bu sırada Ali Davarcı’nın kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı.

Hamile kadının ölümünde şoföre takip mesafesi ihlalinden tutuklama - 3

Abbud ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürülürken, Davarcı ise gözaltına alındı.

4’üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı.

Abbud’un cenazesi defnedilmek üzere Suriye’nin Azez kentine götürüldü.

Hamile kadının ölümünde şoföre takip mesafesi ihlalinden tutuklama - 4

Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kazada asli kusurlu sayılan otobüs şoförü Ali Davarcı, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, “Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım.” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davarcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER