Hamile kadının ölümünde şoföre takip mesafesi ihlalinden tutuklama
Adana’da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile Nur Abbud’a çarpıp ölümüne neden olan otobüs şoförü Ali Davarcı, tutuklandı. Davarcı’nın takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayıldığı öğrenildi.
Adana’da hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü, kazada asli kusurlu sayıldı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Kaza, 17 Nisan saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi’nde meydana geldi.