Hanife’yi öldüren eşe hiddet ve şiddetli elem indirimi

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Sanık Haydar Çakıcı’nın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Sanığın, eşi Hanife Çakıcı'yı öldürmeye yönelik olduğuna dair mahkeme tarafından tam bir kanaate varıldığı kararda yer aldı.

Sanığın öldürmeye elverişli bıçakla Hanife Çakıcı’yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu, eylemin eşi olan kadına karşı kasten öldürme suçunu oluşturduğuna mahkemenin kanaat getirdiğine yer verildi.

Haksız tahrik yönünden yapılan değerlendirme de gerekçeli kararda belirtildi.

Suç tarihinden önce yaklaşık 16 yıldır evli olan Çakıcı çiftinin arasında sorunlar olduğu, öldürülen Hanife Çakıcı’nın C.G. isimli adamla ilişkisi olduğu, ölen kadının telefonunda buna ilişkin fotoğraf ve yazışmaların bulunduğu, evlilik birliği sürerken yasak ilişki yaşayıp, sanık Haydar Çakıcı’yı aldattığı da kararda yer aldı.

Eşinin kendisini aldattığını öğrenen sanık Çakıcı’nın, sadakat yükümlülüğünü ihlal eden bu davranışlar nedeniyle atılı suçu işlediği kaydedildi.

Hanife Çakıcı’nın evlilik birliği içerisinde sanığı başka biriyle aldatması yanında, aldattığı kişiyle yaptığı konuşmalarda sanık aleyhindeki gurur kırıcı ve rencide edici mesajlaşmaların da sanık tarafından görüldüğü de kararda belirtildi.

Hanife Çakıcı’dan kaynaklı haksız hareket teşkil eden eylemlerin yarattığı ruhsal durum, hiddet ve şiddetli elemin etkisi birlikte değerlendirilerek sanık Haydar Çakıcı lehine haksız tahrik indirimi uygulanarak, eşe karşı haksız tahrik etkisi altında kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verildiği gerekçeli kararda vurgulandı.