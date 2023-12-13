Hanife’yi öldüren eşe hiddet ve şiddetli elem indirimi
İzmir’de 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı’yı öldüren Haydar Çakıcı’nın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, eşinin kendisini aldattığını öğrenen ve mesajlaşmaları gören sanık Çakıcı’nın yaşadığı ruhsal durum, hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle suç işlediği savunuldu. Çakıcı’nın bu nedenle, eşe karşı haksız tahrik etkisi altında kasten öldürme suçundan cezalandırıldığı ifade edildi.
İzmir’de yaşayan Hanife Çakıcı, geçen yıl eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk etti. Durumu öğrenen Haydar Çakıcı, eşini takip edip, otogarda Hanife Çakıcı’yla tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar Çakıcı, 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı’yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Haydar Çakıcı, tutuklandı.