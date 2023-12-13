Hanife’yi öldüren eşe hiddet ve şiddetli elem indirimi

İzmir’de 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı’yı öldüren Haydar Çakıcı’nın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, eşinin kendisini aldattığını öğrenen ve mesajlaşmaları gören sanık Çakıcı’nın yaşadığı ruhsal durum, hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle suç işlediği savunuldu. Çakıcı’nın bu nedenle, eşe karşı haksız tahrik etkisi altında kasten öldürme suçundan cezalandırıldığı ifade edildi.

Hanife’yi öldüren eşe hiddet ve şiddetli elem indirimi - 1

İzmir’de yaşayan Hanife Çakıcı, geçen yıl eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk etti. Durumu öğrenen Haydar Çakıcı, eşini takip edip, otogarda Hanife Çakıcı’yla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar Çakıcı, 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı’yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Haydar Çakıcı, tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hanife’yi öldüren eşe hiddet ve şiddetli elem indirimi - 2

AİLESİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından Haydar Çakıcı hakkında, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nde eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haydar Çakıcı, mahkemedeki savunmasında, Hanife Çakıcı’nın kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini söyledi.

Yargılama süresinde Hanife Çakıcı'nın ailesi de sanıktan şikayetçi olmayıp, davadan çekildi.
Hanife’yi öldüren eşe hiddet ve şiddetli elem indirimi - 3

“CİNAYETİ HİDDET VEYA ŞİDDETLİ ELEMİN ETKİSİ ALTINDA İŞLEDİ”

Haydar Çakıcı, 2 Ağustos’taki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hanife Çakıcı’yı temsilen duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık, aldatıldığı için cinayeti işlediğini belirtti.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, mahkemeye sunulan dosya ve belgeler ışığında sanığın Hanife Çakıcı ile C.G. arasındaki mesajları görmesi üzerine eylemini hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında gerçekleştirdiğine kanaat getirip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.
Hanife’yi öldüren eşe hiddet ve şiddetli elem indirimi - 4

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Sanık Haydar Çakıcı’nın 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Sanığın, eşi Hanife Çakıcı'yı öldürmeye yönelik olduğuna dair mahkeme tarafından tam bir kanaate varıldığı kararda yer aldı.

Sanığın öldürmeye elverişli bıçakla Hanife Çakıcı’yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu, eylemin eşi olan kadına karşı kasten öldürme suçunu oluşturduğuna mahkemenin kanaat getirdiğine yer verildi.

Haksız tahrik yönünden yapılan değerlendirme de gerekçeli kararda belirtildi.

Suç tarihinden önce yaklaşık 16 yıldır evli olan Çakıcı çiftinin arasında sorunlar olduğu, öldürülen Hanife Çakıcı’nın C.G. isimli adamla ilişkisi olduğu, ölen kadının telefonunda buna ilişkin fotoğraf ve yazışmaların bulunduğu, evlilik birliği sürerken yasak ilişki yaşayıp, sanık Haydar Çakıcı’yı aldattığı da kararda yer aldı.

Eşinin kendisini aldattığını öğrenen sanık Çakıcı’nın, sadakat yükümlülüğünü ihlal eden bu davranışlar nedeniyle atılı suçu işlediği kaydedildi.

Hanife Çakıcı’nın evlilik birliği içerisinde sanığı başka biriyle aldatması yanında, aldattığı kişiyle yaptığı konuşmalarda sanık aleyhindeki gurur kırıcı ve rencide edici mesajlaşmaların da sanık tarafından görüldüğü de kararda belirtildi.

Hanife Çakıcı’dan kaynaklı haksız hareket teşkil eden eylemlerin yarattığı ruhsal durum, hiddet ve şiddetli elemin etkisi birlikte değerlendirilerek sanık Haydar Çakıcı lehine haksız tahrik indirimi uygulanarak, eşe karşı haksız tahrik etkisi altında kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verildiği gerekçeli kararda vurgulandı.
DAHA FAZLA GÖSTER