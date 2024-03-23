Harmancık Belediyesi hangi partide? Harmancık Belediye başkanı kimdir? Harmancık Belediye başkan adayları
Harmancık Belediyesi hangi partide? Harmancık Belediye Başkanı kimdir? Harmancık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Harmancık Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Harmancık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Harmancık yerel seçim sonuçları..
HARMANCIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Harmancık Belediyesini 2.728 alınan oy ve %55.75 oy oranı ile AK Parti adayı Yılmaz Ataş kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %55.75
- CHP %41.84
- Saadet Partisi %1.59
- DSP %0.29
- DP %0.25
- Vatan Partisi %0.20
- Diğer %0.08