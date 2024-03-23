Harmancık Belediyesi hangi partide? Harmancık Belediye başkanı kimdir? Harmancık Belediye başkan adayları

HARMANCIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Harmancık Belediyesi Başkanı Yılmaz Ataş Kimdir?





1972 Harmancık doğumlu. İlk, orta tahsilini Harmancık ta, Lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesinde Tamamladı.Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde gerçekleştirdi.Uzun yıllar Harmancık ta Veteriner Hekimi olarak hizmet verdi.Aynı zamanda 2 dönem Ak Parti İl Genel meclis üyeliği ve 1 dönem ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu.31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Harmancık Belediye Başkanı seçilen Ataş, evli ve 2 çocuk babasıdır.