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Harmancık Belediyesi hangi partide? Harmancık Belediye başkanı kimdir? Harmancık Belediye başkan adayları

Harmancık Belediyesi hangi partide? Harmancık Belediye Başkanı kimdir? Harmancık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Harmancık Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Harmancık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Harmancık yerel seçim sonuçları..

Harmancık Belediyesi hangi partide? Harmancık Belediye başkanı kimdir? Harmancık Belediye başkan adayları - 1

HARMANCIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Harmancık Belediyesini 2.728 alınan oy ve %55.75 oy oranı ile AK Parti adayı Yılmaz Ataş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %55.75
  • CHP %41.84
  • Saadet Partisi %1.59
  • DSP %0.29
  • DP %0.25
  • Vatan Partisi %0.20
  • Diğer %0.08

TÜRKİYE HABERLERİ

Harmancık Belediyesi hangi partide? Harmancık Belediye başkanı kimdir? Harmancık Belediye başkan adayları - 2

HARMANCIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Harmancık Belediyesi Başkanı Yılmaz Ataş Kimdir?

1972 Harmancık doğumlu. İlk, orta tahsilini Harmancık ta, Lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesinde Tamamladı.

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde gerçekleştirdi.

Uzun yıllar Harmancık ta Veteriner Hekimi olarak hizmet verdi.

Aynı zamanda 2 dönem Ak Parti İl Genel meclis üyeliği ve 1 dönem ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Harmancık Belediye Başkanı seçilen Ataş, evli ve 2 çocuk babasıdır.


Harmancık Belediyesi hangi partide? Harmancık Belediye başkanı kimdir? Harmancık Belediye başkan adayları - 3

HARMANCIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • YILMAZ ATAŞ
  • HAŞİM ALİ ARIKAN
  • MEHMET ASLAN
  • ÖZNUR TOSUN
  • AHMET CAN
  • OĞUZHAN ÜZÜ
  • AYHAN ORAL
  • BEKİR ŞENOL
  • İSMAİL BARAKBA
  • AHMET PARAKAT
  • MEHMET FERDİ AYAZ
  • RAMAZAN YAKIN
Harmancık Belediyesi hangi partide? Harmancık Belediye başkanı kimdir? Harmancık Belediye başkan adayları - 4

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