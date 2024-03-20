Hastanede doktora saldıran sanık ikinci duruşmada tahliye edildi
Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde annesinin ölümü sonrası doldurulması gereken belgeler konusunda kendisini bilgilendirmek isteyen doktor B.B.Ö’ye saldıran Volkan Kuşçu, yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Doktor B.B.Ö’nün avukatlığını üstlenen babası Taner Özdeş, “Kızımın, aynı zamanda müvekkilimin gözünde hasar oluştu ve basit tedaviyle giderilemeyecek bir hasar bu.” diyerek karar tepki gösterdi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören Nazife K., 6 Şubat günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu’ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi.
Bu sırada Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö’ye yumruklu saldırıda bulundu.