Hastanede öldürülen doktor Ekrem Karakaya'ya veda

Haberler - DHA 07.07.2022 - 17:07
Konya'da hasta yakını olan Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından görev yaptığı hastanede tabancayla vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya (47), memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ekrem Karakaya için Develi Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, sağlık çalışanları, Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazede konuşan Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, "Kardeşim Ekrem'e menfur bir saldırı sonucu devlet erkanı şehitlik mertebesi verdi. İnşallah kardeşimiz şehittir. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Tedavi etmek ve şifa vermek farklı şeyler. Doktor tedavi eder, şifa veren Allah'tır. Ekrem kardeşim 23 yıldır doktorluk yapıyor. İnanın kendisiyle 1 hafta 10 gün birlikte tatil yapmadık. 7/24 çalışmıştır'' diye konuştu.
Kılınan cenaze namazının ardından üzerinde şehit notu yazan Ekrem Karakaya'nın tabutu, cenaze aracıyla ilçe mezarlığına götürüldü. Dr. Karakaya, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğinin kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.
Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şehir Mezarlığı'nda gazetecilerin sorusu üzerine, tarifsiz bir acı yaşadıklarını, başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimin canına kıyıldığını söyledi.
Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekimin hayattan kopartıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:
"Canice katledildi. Şehidimiz, doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli.
Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimiz başı sağ olsun.''
Ağabey Mehmet Murat Karakaya da 23 yıllık doktor olan kardeşinin bugüne kadar fedakarca çalıştığını dile getirdi. Kardeşinin çalıştığı tüm hastanelerdeki vatandaşların buna şahit olduğunu anlatan Karakaya şöyle devam etti:
"Biz kardeşimizle yılda 7 gün bile tatil yapamadık, vakit geçiremedik. Pazar günü üç saatlik bir görüşme yaptık, 'Bayram izni alamayacağım, nöbetlerim var' dedi. Pazar günü Konya'ya döndü, çarşamba günü şehit oldu. Sağlık Bakanı'mız yanımızda, Cumhurbaşkanı'mız aradı, bakanlarımız aradı. Sağlık çalışanlarımız emin olsun Ekrem kardeşimiz çalıştı, gayret gösterdi. Bin resmi hastası varsa bin de gayri resmi hastası vardı. Ayak ağrılarından boğaz ağrılarına kadar herkesin sorularına cevap verirdi ya da doktor önerirdi. Mevlam rahmet eylesin, bizlere de metanet versin.''
Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya 47 yaşındaydı, 7 ve 8 yaşlarında iki kızı vardı. Doktor Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde görevliydi.
Anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren bir kadın hastanın oğlu olan Hacı Mehmet Akçay, doktorun peşini bırakmadı.
Akçay, annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttu, bir ay sonra tabancayla hastaneye gitti, doktoru başından vurarak öldürdü.
Ardından hayatına son veren 39 yaşındaki saldırgan, Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.
Zanlının, belinden rahatsız olduğunu söyleyip izin alarak saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.