Hatalı U dönüşü hayattan kopardı: Genç Semanur, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beşiktaş’ta hatalı U dönüşü yapan araca motosikleti ile çarptıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra yaşamını yitiren Semanur Hacıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Kızını kaybeden acılı baba Hüseyin Hacıoğlu, “Adalet istiyoruz.” dedi.

Hatalı U dönüşü hayattan kopardı: Genç Semanur, son yolculuğuna uğurlandı - 1

Beşiktaş’ta 18 Mart günü hatalı U dönüşü yapan araca motosikletiyle çarpan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Genç kadın 22 gün sonra yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatalı U dönüşü hayattan kopardı: Genç Semanur, son yolculuğuna uğurlandı - 2

Hacıoğlu için bugün öğlen namazından sonra Esenler Atışalanı Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Hatalı U dönüşü hayattan kopardı: Genç Semanur, son yolculuğuna uğurlandı - 3

Cenazeye akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Baba Hüseyin Hacıoğlu kızının cenazesinin başından dua etti.
Hatalı U dönüşü hayattan kopardı: Genç Semanur, son yolculuğuna uğurlandı - 4

“SONUNA KADAR ADALET İSTİYORUZ”

Kızını kaybeden baba Hüseyin Hacıoğlu, “Kızım 22 gün yaşam savaşı verdi, lakin geçen sabah kızımızın ölüm haberiyle karşılaştık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şu mübarek bayramı ona da bayram eylesin. Sonuna kadar adalet istiyoruz.” diye konuştu.

Hatalı U dönüşü hayattan kopardı: Genç Semanur, son yolculuğuna uğurlandı - 5
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