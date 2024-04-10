Hatalı U dönüşü hayattan kopardı: Genç Semanur, son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Beşiktaş’ta hatalı U dönüşü yapan araca motosikleti ile çarptıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra yaşamını yitiren Semanur Hacıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Kızını kaybeden acılı baba Hüseyin Hacıoğlu, “Adalet istiyoruz.” dedi.
Beşiktaş’ta 18 Mart günü hatalı U dönüşü yapan araca motosikletiyle çarpan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Genç kadın 22 gün sonra yaşamını yitirdi.