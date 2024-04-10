Hatalı U dönüşü hayattan kopardı: Genç Semanur, son yolculuğuna uğurlandı

“SONUNA KADAR ADALET İSTİYORUZ”

Kızını kaybeden baba Hüseyin Hacıoğlu, “Kızım 22 gün yaşam savaşı verdi, lakin geçen sabah kızımızın ölüm haberiyle karşılaştık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şu mübarek bayramı ona da bayram eylesin. Sonuna kadar adalet istiyoruz.” diye konuştu.