Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü

Hatay, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en ağır hasarı alan illerin başında geldi. Kentin tarihi ilçesi Antakya'da da çok sayıda bina yerle bir oldu. İlçenin Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi. Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler ise canlarını son anda kurtardı.

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü - 1

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Elazığ'da çok sayıda bina yıkıldı. Depremlerde 39 binin üzerinde can kaybı yaşandı.

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü - 2

Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Kentin Antakya ilçesinde Demirköprü köyünden geçen fay hattı ise yıkımın boutlarını gözler önüne serdi.

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü - 3

Köyde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle oturduğu evlerinde zeminden 3 metre aşağı çöktü.

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü - 4

Yaklaşık 30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle nehre kapıldı.

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü - 5

Köylüler canlarını kurtardıkları için sevinirken, yıkılan evleri için ise yetkililerden yardım istedi.

Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü - 6

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