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Havran Belediyesi hangi partide? Havran Belediye başkanı kimdir? Havran Belediye başkan adayları

Havran Belediyesi hangi partide? Havran Belediye Başkanı kimdir? Havran Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Havran Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Havran Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Havran yerel seçim sonuçları..

Havran Belediyesi hangi partide? Havran Belediye başkanı kimdir? Havran Belediye başkan adayları - 1

HAVRAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Havran Belediyesini, 9.442 alınan oy ve %51.62 oy oranı ile AK Parti adayı Emin Ersoy kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%51.62
  • DP%41.54
  • CHP%5.32
  • DSP%0.71
  • Saadet Partisi%0.54
  • BTP%0.27

TÜRKİYE HABERLERİ

Havran Belediyesi hangi partide? Havran Belediye başkanı kimdir? Havran Belediye başkan adayları - 2

HAVRAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Havran Belediyesi Başkanı Emin Ersoy Kimdir?

1972 yılında Havran’da doğdu. Ömrünü adadığı Havran’da birçok kurum ve kuruluşlarda görev yaptı.

Havran Spor Kulüp Başkanlığı, Havran Ziraat Odası Başkanlığı, Körfez Süt Birliği Kurucu Başkanlığı ve AK Parti Havran İlçe Başkanlığı görevlerinde gayretle çalıştı. İki dönem üst üste il genel meclis üyeliği görevini de yürüttükten sonra 2014 yerel seçimleri ile Havran Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı olarak seçimi kazandı.

Havran Belediyesi hangi partide? Havran Belediye başkanı kimdir? Havran Belediye başkan adayları - 3

HAVRAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • EMİN ERSOY
  • MURAT HANÇER
  • LEVENT GÖKALP
  • KENAN MÜRŞİD AKSOY
  • ŞÜKRÜ ODABAŞI
  • NEZENGÜL AĞIR
  • CENGİZ ZEYTİN
  • HAYRETTİN ÇERİOĞLU
  • CEM ONUK
  • HASAN BALIK
Havran Belediyesi hangi partide? Havran Belediye başkanı kimdir? Havran Belediye başkan adayları - 4

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