Havran Belediyesi hangi partide? Havran Belediye başkanı kimdir? Havran Belediye başkan adayları

HAVRAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Havran Belediyesi Başkanı Emin Ersoy Kimdir?

1972 yılında Havran’da doğdu. Ömrünü adadığı Havran’da birçok kurum ve kuruluşlarda görev yaptı.

Havran Spor Kulüp Başkanlığı, Havran Ziraat Odası Başkanlığı, Körfez Süt Birliği Kurucu Başkanlığı ve AK Parti Havran İlçe Başkanlığı görevlerinde gayretle çalıştı. İki dönem üst üste il genel meclis üyeliği görevini de yürüttükten sonra 2014 yerel seçimleri ile Havran Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı olarak seçimi kazandı.