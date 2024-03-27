Havran Belediyesi hangi partide? Havran Belediye başkanı kimdir? Havran Belediye başkan adayları
Havran Belediyesi hangi partide? Havran Belediye Başkanı kimdir? Havran Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Havran Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Havran Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Havran yerel seçim sonuçları..
HAVRAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Havran Belediyesini, 9.442 alınan oy ve %51.62 oy oranı ile AK Parti adayı Emin Ersoy kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%51.62
- DP%41.54
- CHP%5.32
- DSP%0.71
- Saadet Partisi%0.54
- BTP%0.27