Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı

Mersin’de torna ustası genç 3 yıl boyunca mesaisi dışında çalışıp, haftalığından artırarak biriktirdiği 5 bin lira ile kendi arabasını yaptı.

İHA 14.09.2021 - 10:26

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - 1

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Mersin''in Erdemli ilçesinde yaşayan  22 yaşındaki torna ustası 3 yıl önce yapmaya başladığı aracını yürür hale getirdi.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - 2

12 yaşından bu yana sanayide çalışdığını söyleyen Topak, mesai dışı çalışarak yaptığı aracı için eski malzemeler kullandığını söyledi. 

Topak, "Jantlarını hurdacıdan aldım, motorunu çıkmacıdan aldım, direksiyon kutusunu tamirciden. Tasarımı olsun, süspansiyonu olsun hepsi bana ait. Tasarladım, resmettim, çizdim, ölçülendirdim. Yani onun için 3 yıl gibi uzun bir süreç oldu" dedi.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - 3

"BİR ARAÇTA OLMASI GEREKEN HER ŞEY VAR"

Arabasını trafiğe çıkacak seviyeye getirdiğini ama trafikte kullanmadığını dile getiren Topak, "Trafikte kullanamadığımız için mecbur böyle kapalı alanlarda kullanıyoruz. Bir araçta olması gereken her şey var. Fren sistemi mevcut, gaz, debriyaj, pedallar. Vitesi aynı araba vitesi gibi. Koltuk aynı, direksiyon aynı, manevra sistemi aynı" diye konuştu.

Şimdi aracına  kaporta yapmayı düşündüğünü söyleyen Topak, "Boyasını yapacağım, ışık sistemini yapacağım. Yani önlere ışık arkaya stop. Ufaktan bir ses sistemi de koymak istiyorum" dedi.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - 4

MAALİYETİ 5 BİN LİRA

Doğru motoru bulmak için bir yıl beklediğini, bu sırada da geri kalan işlemlerini tamamladığını anlatan Topak, şunları kaydetti:

"Motor sistemini bulmak için bir sene bekledim, bulamadım. Bu sebeple araba bir sene yattı. O bir senede geri kalan işlerini hallettim, yürür hale getirdim. Ondan sonra motorun montajını yaptım. Hızını ölçmedik, ama saatte 100 kilometre hız yapacağına inanıyorum.  Aracımızı trafiğe kapalı alanlarda kullanıyoruz. Ancak sanayi pazar günü trafiğe kapalı oluyor o zaman kullanabiliyorum"

Topak, aracın 5 bin lira olan maliyetini de haftalığından artırarak karşıladığını dile getirdi. 

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - 5
Kendi arabasını yapanlardan ilham aldığına da değinen Topak, "Çocukluğumda internetten hep görüyordum, el yapımı arabaları. Dedim bir gün bende yapmak istiyorum, imkansız diye bir şey yok" diye konuştu.

Okuyamadığı için sanayide çalışmaya başladığını söyleyen genç, hayalinin ise mühendis olmak olduğunu belirtti.
Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - 6
Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - 7
Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - 8
Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı - 9

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