Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı

İHA 14.09.2021 - 10:26
Mersin''in Erdemli ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki torna ustası 3 yıl önce yapmaya başladığı aracını yürür hale getirdi.
12 yaşından bu yana sanayide çalışdığını söyleyen Topak, mesai dışı çalışarak yaptığı aracı için eski malzemeler kullandığını söyledi.
Topak, "Jantlarını hurdacıdan aldım, motorunu çıkmacıdan aldım, direksiyon kutusunu tamirciden. Tasarımı olsun, süspansiyonu olsun hepsi bana ait. Tasarladım, resmettim, çizdim, ölçülendirdim. Yani onun için 3 yıl gibi uzun bir süreç oldu" dedi.
Arabasını trafiğe çıkacak seviyeye getirdiğini ama trafikte kullanmadığını dile getiren Topak, "Trafikte kullanamadığımız için mecbur böyle kapalı alanlarda kullanıyoruz. Bir araçta olması gereken her şey var. Fren sistemi mevcut, gaz, debriyaj, pedallar. Vitesi aynı araba vitesi gibi. Koltuk aynı, direksiyon aynı, manevra sistemi aynı" diye konuştu.
Şimdi aracına kaporta yapmayı düşündüğünü söyleyen Topak, "Boyasını yapacağım, ışık sistemini yapacağım. Yani önlere ışık arkaya stop. Ufaktan bir ses sistemi de koymak istiyorum" dedi.
Doğru motoru bulmak için bir yıl beklediğini, bu sırada da geri kalan işlemlerini tamamladığını anlatan Topak, şunları kaydetti:
"Motor sistemini bulmak için bir sene bekledim, bulamadım. Bu sebeple araba bir sene yattı. O bir senede geri kalan işlerini hallettim, yürür hale getirdim. Ondan sonra motorun montajını yaptım. Hızını ölçmedik, ama saatte 100 kilometre hız yapacağına inanıyorum. Aracımızı trafiğe kapalı alanlarda kullanıyoruz. Ancak sanayi pazar günü trafiğe kapalı oluyor o zaman kullanabiliyorum"
Topak, aracın 5 bin lira olan maliyetini de haftalığından artırarak karşıladığını dile getirdi.