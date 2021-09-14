Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı

"BİR ARAÇTA OLMASI GEREKEN HER ŞEY VAR"

Arabasını trafiğe çıkacak seviyeye getirdiğini ama trafikte kullanmadığını dile getiren Topak, "Trafikte kullanamadığımız için mecbur böyle kapalı alanlarda kullanıyoruz. Bir araçta olması gereken her şey var. Fren sistemi mevcut, gaz, debriyaj, pedallar. Vitesi aynı araba vitesi gibi. Koltuk aynı, direksiyon aynı, manevra sistemi aynı" diye konuştu.

Şimdi aracına kaporta yapmayı düşündüğünü söyleyen Topak, "Boyasını yapacağım, ışık sistemini yapacağım. Yani önlere ışık arkaya stop. Ufaktan bir ses sistemi de koymak istiyorum" dedi.