Hazro Belediyesi hangi partide? Hazro Belediye başkanı kimdir? Hazro Belediye başkan adayları
Hazro Belediyesi hangi partide? Hazro Belediye Başkanı kimdir? Hazro Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Hazro Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Hazro Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Hazro yerel seçim sonuçları..
HAZRO BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Hazro Belediyesini 3.856 alınan oy ve %42.98 oy oranı ile HDP adayı Ahmet Çevik kazanmıştır. Fakat daha sonrasında yerine Doğukan Koyuncu atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%52.61
- AK Parti%45.46
- CHP%1.31
- Saadet Partisi%0.35
- BTP%0.26