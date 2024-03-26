Hazro Belediyesi hangi partide? Hazro Belediye başkanı kimdir? Hazro Belediye başkan adayları

HAZRO BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Hazro Belediyesi Başkanı Doğukan Koyuncu Kimdir?

1992 yılında İstanbul İlinin Beyoğlu İlçesinde doğmuş olup aslen Yozgatlıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayıp 2010 yılında başladığı Yalova Üniversitesi Uluslar Arası İlişkiler Bölümünden 2015 yılında mezun oldu. 2017 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.‘de Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlamış olup, 2018 yılında yapılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 107. Dönem Edirne Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etmiştir. Edirne Valiliği İl stajını tamamladıktan sonra Bursa İli Mudanya İlçesi ve Sakarya İli Sapanca İlçesinde Kaymakam refikliği stajını tamamladı. Kaymakamımız İçişleri Bakanlığının 30.05.2019 tarihli onayı ile Acıgöl İlçesinde 21 ay süreyle Kaymakam Vekilliği olarak görev yapmıştır.



Afyonkarahisar-İhsaniye Kaymakamlık görevinin ardından 24.08.2023 tarihli 2023/32289 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile ilçemiz Kaymakamı olarak atanmış olup 06.09.2023 tarihinde göreve başlamıştır.