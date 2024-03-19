Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale
Manisa’da kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kurgöz’ü öldüren Önder Lafçı’nın yargılandığı davada Kırgöz’ün ailesi Lafçı’ya fiziki müdahalede bulundu. Lafçı’nın ailesinin söylemleri üzerine mahkeme salonundaki gerginlik dışarıya da taştı. Gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi.
Manisa’da Hilal Sultan Kurgöz’ün direksiyon eğitmeni Önder Lafçı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında gerginlik yaşandı.