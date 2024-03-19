Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale

ADLİ TIP KURUMU RAPORUNA İTİRAZ

Önder Lafçı’nın yargılanmasına, bugün Manisa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5’inci duruşmayla devam edildi.

Duruşmaya sanık Önder Lafçı, Hilal Sultan Kırgöz’ün ailesi ve avukatı Yalçın Arcak katıldı.

Daha önceki duruşmalarda, Önder Lafçı’nın avukatı Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun, “Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı skapula ve omur kırığı ile birlikte omurilik yaralanması, bu nedenle yatalak kalma ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu, kişinin maruz kaldığı ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunmuştur.” tespitine itiraz etti ve Hilal’in ölümünde hastaneden kaynaklı enfeksiyon kapması sonucu öldüğünü iddia etti.

Mahkeme heyeti ise raporun bir üst kurula gönderilmesine karar verdi.

Bugünkü duruşma, ATK üst kurulunun hazırlayacağı raporun gelmemiş olması ve olayın yaşandığı gün Önder Lafçı’nın, Hilal’i kendisinden kurtarmaya çalışan mahalleli Beyti Çöte’ye doğrulttuğu silah nedeniyle hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan açılan davanın, bu davayla birleşmesine karar verildiği için ertelendi.