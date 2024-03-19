imsakiye

Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale

Manisa’da kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kurgöz’ü öldüren Önder Lafçı’nın yargılandığı davada Kırgöz’ün ailesi Lafçı’ya fiziki müdahalede bulundu. Lafçı’nın ailesinin söylemleri üzerine mahkeme salonundaki gerginlik dışarıya da taştı. Gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale - 1

Manisa’da Hilal Sultan Kurgöz’ün direksiyon eğitmeni Önder Lafçı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında gerginlik yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale - 2

Kentteki Bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül 2022’de daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz’ün, Şehzadeler ilçesindeki evinin önüne geldi.

Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan Hilal Sultan Kırgöz’ü, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, Hilal Sultan’ın başına tabanca dayadı.

Çevredekilerin müdahalesiyle arbede çıktı.

Lafçı, arbededen faydalanıp kaçarken, Kırgöz’ü de tabancayla sırtından vurdu.

Lafçı olay yerinden geçen bir kamyonetin kasasına binip kaçarken, genç kız yoğun bakımdaki tedavisi ve geçirdiği ameliyatların ardından olaydan 48 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olayın ardından aynı gün İzmir’in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ile kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı. Lafçı ve Çatak tutuklandı, Cumali C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale - 3

MÜEBBET VE 17 YIL HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Çatak ve Cumali C. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Lafçı’nın kadına karşı kasten öldürme, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer sanıklardan Muhammed Çatak’ın kadına karşı kasten öldürmeye yardım suçundan 15 yıla kadar, Cumali C’nin ise suçluyu kayırma suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, Manisa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale - 4

ADLİ TIP KURUMU RAPORUNA İTİRAZ

Önder Lafçı’nın yargılanmasına, bugün Manisa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5’inci duruşmayla devam edildi.

Duruşmaya sanık Önder Lafçı, Hilal Sultan Kırgöz’ün ailesi ve avukatı Yalçın Arcak katıldı.

Daha önceki duruşmalarda, Önder Lafçı’nın avukatı Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun, “Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı skapula ve omur kırığı ile birlikte omurilik yaralanması, bu nedenle yatalak kalma ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu, kişinin maruz kaldığı ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunmuştur.” tespitine itiraz etti ve Hilal’in ölümünde hastaneden kaynaklı enfeksiyon kapması sonucu öldüğünü iddia etti.

Mahkeme heyeti ise raporun bir üst kurula gönderilmesine karar verdi.

Bugünkü duruşma, ATK üst kurulunun hazırlayacağı raporun gelmemiş olması ve olayın yaşandığı gün Önder Lafçı’nın, Hilal’i kendisinden kurtarmaya çalışan mahalleli Beyti Çöte’ye doğrulttuğu silah nedeniyle hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan açılan davanın, bu davayla birleşmesine karar verildiği için ertelendi.
Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale - 5

SANIĞA FİZİKİ MÜDAHALE

Hilal Sultan Kırgöz’ün babası Veysel Kırgöz ve erkek kardeşi Enes Kırgöz, jandarma eşliğinde mahkeme salonundan çıkarılan Önder Lafçı’ya fiziki müdahalede bulundu.

Araya giren polislere tepki gösteren aile ve mahkeme salonundakiler, hakimin talimatıyla salondan çıkarıldı. Önder Lafçı’nın ailesinin söylemleri üzerine mahkeme salonundaki gerginlik koridorda ve bahçede de sürdü.

Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale - 6

Olaya Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak da dahil oldu. Polisin araya girmesiyle gerginlik son buldu.

Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale - 7

ACILI ANNE: ADALET İSTİYORUM

Hilal’in annesi Zeynep Kırgöz, mahkeme çıkışı gazetecilere gözyaşları içinde açıklama yaptı.

“Artık adalet istiyorum. Varsa o adaletten bir parça bana da verin artık. Yoruldum, tükendim, bittim artık.” diyen acılı anne, “Çocuğumu kaybetmiştim, hayatının baharında çocuğumu toprağın içine koymuştum. Bayram geliyor, herkes sevdiklerine gidecek, ben nereye gideceğim? Mezara gideceğim. Bahar geldi, herkes kızlarıyla dışarıda dolaşıyor ama benim ne baharım var ne de bayramım var. Hayallerimin hepsi elimden alındı, kızımı bir bez parçasının içine koydum, toprağın içine koydum. O cani şimdi açık görüş alarak, yakınlarıyla buluşacak, kucaklaşacak ama ben ne yapacağım? Adalet yerini bulsun istiyorum, cehennemi yaşasın istiyorum.” ifadelerini kullandı.
Hilal’in öldürülmesi davasında mahkeme salonunda olay: Baba ve kardeşten sanığa fiziki müdahale - 8
DAHA FAZLA GÖSTER