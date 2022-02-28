İBB Başkanı İmamoğlu yeni metrobüsleri test etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüslerin üretildiği Sakarya Arifiye'deki fabrikayı ziyaret etti. Fabrikayı ve üretim bantlarını gezen İmamoğlu, bir hafta içinde ilk 20 aracın İstanbul'a geleceğini söyledi. İmamoğlu, ''Toplamda 100 araç da nisan, mayıs ayları içerisinde tamamlanacak" dedi.

Haberler - DHA 28.02.2022 - 17:23 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 17:31

İBB Başkanı İmamoğlu yeni metrobüsleri test etti - 1

''160 ARACIMIZI ALDIK, 100 ARACIMIZ BU FİRMADA''

'un yeni metrobüsleri test edildi. Yeni metrobüslerin üretildiği Sakarya Arifiye'deki fabrikayı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı , yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İBB Başkanı İmamoğlu yeni metrobüsleri test etti - 2

''Kendi imkanlarımızla, taksitlendirme yaparak alım ihalesine çıktık. O şekilde 160 aracımızı aldık. 100 aracımız bu firmada, 60 aracımız başka firmada. Yapımları devam ediyor. Hepsi bu aylar içerisinde yine bizimle olacak.''

İBB Başkanı İmamoğlu yeni metrobüsleri test etti - 3

''ONAY GELİRSE ALIMA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

İstanbul'da otobüs filosunun yenilenmesinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, ''Halen Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen, -Yatırım İzleme Birimi diyelim- onayımızın gelmesi halinde aslında alıma devam etmek arzusundayız'' dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu yeni metrobüsleri test etti - 4

''HEYECANLA BEKLİYORUZ''

''Yenilenen araçlar, daha güvenli hizmet anlamına geliyor'' diyen İBB Başkanı  şöyle devam etti:

''Bu 160 araç bile metrobüs filosuna katıldığında, görecek ki vatandaşlarımız, gerçekten daha konforlu, daha kaliteli, daha kusursuz bir hizmet almaya başlayacaklar. Zira metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz.''

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