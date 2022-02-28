İBB Başkanı İmamoğlu yeni metrobüsleri test etti

Haberler - DHA 28.02.2022 - 17:23 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 17:31
İstanbul'un yeni metrobüsleri test edildi. Yeni metrobüslerin üretildiği Sakarya Arifiye'deki fabrikayı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
''Kendi imkanlarımızla, taksitlendirme yaparak alım ihalesine çıktık. O şekilde 160 aracımızı aldık. 100 aracımız bu firmada, 60 aracımız başka firmada. Yapımları devam ediyor. Hepsi bu aylar içerisinde yine bizimle olacak.''
İstanbul'da otobüs filosunun yenilenmesinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, ''Halen Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen, -Yatırım İzleme Birimi diyelim- onayımızın gelmesi halinde aslında alıma devam etmek arzusundayız'' dedi.
''Yenilenen araçlar, daha güvenli hizmet anlamına geliyor'' diyen İBB Başkanı şöyle devam etti:
''Bu 160 araç bile metrobüs filosuna katıldığında, görecek ki vatandaşlarımız, gerçekten daha konforlu, daha kaliteli, daha kusursuz bir hizmet almaya başlayacaklar. Zira metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz.''