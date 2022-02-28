İBB Başkanı İmamoğlu yeni metrobüsleri test etti

''HEYECANLA BEKLİYORUZ''

''Yenilenen araçlar, daha güvenli hizmet anlamına geliyor'' diyen İBB Başkanı şöyle devam etti:

''Bu 160 araç bile metrobüs filosuna katıldığında, görecek ki vatandaşlarımız, gerçekten daha konforlu, daha kaliteli, daha kusursuz bir hizmet almaya başlayacaklar. Zira metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz.''