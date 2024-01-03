İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu)
İstanbul Küçükçekmece’deki Beşyol metrobüs istasyonunda, yapımına başlanan yeni üst geçidi tutan ayağın, metrobüs yoluna yapılması sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs yolundaki inşaata ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Şu anda metrobüs yolunda olduğu gözüken üst geçit ayakları, yeni projedeki üst geçidin orta ayağı ve perona inen merdivenlerinin kolonlarına ait ankraj noktalarıdır.” denildi. İBB açıklamasında, projenin tamamlanmasının ardından şu an yolda görünen orta ayağın, peron alanı içinde kalacağı ifade edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece’deki Beşyol Metrobüs Durağı’nın bulunduğu noktada başlattığı üst geçit yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası yerinden söküldü.“Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz” yazılı tabelalarla çevrilen alanda, çalışmaların yaklaşık 2 ay önce başladığı öğrenildi.