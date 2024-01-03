İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu)

“Yeni yaya üstgeçidi 70 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, 3 açıklıklı çelik malzemeden oluşuyor. 13 kişilik 3 adet asansör bulunuyor. Yeni proje ile birlikte metrobüs istasyonu genişlediğinden Edirne yönü Metrobüs güzergahı, D-100 Karayolu ve yan yol 450 metre uzunluğunda kuzey tarafa doğru ötelenecek.” denilen açıklamada, “Bu sebeple kuzey yan yol yanındaki Şehit Özgür Güven Caddesi'nde, 132 metre uzunluğunda kuyu temel ve istinat duvarı imalatı yapılarak yol genişlemesi yapıldı. Şu anda metrobüs yolunda olduğu gözüken üstgeçit ayakları, yeni projedeki üstgeçidin orta ayağı ve perona inen merdivenlerinin kolonlarına ait ankraj noktalarıdır. Peron alanının genişletilmesi ve uzatılması amacıyla metrobüsün bir şeridinin kuzeye kaydırılması sonucunda, proje tamamlandığında şu anda görünen orta ayak ve kolon ankrajları projesine uygun olarak peron alanı içerisinde kalacak.” ifadelerine yer verildi.