İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu)

İstanbul Küçükçekmece’deki Beşyol metrobüs istasyonunda, yapımına başlanan yeni üst geçidi tutan ayağın, metrobüs yoluna yapılması sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs yolundaki inşaata ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Şu anda metrobüs yolunda olduğu gözüken üst geçit ayakları, yeni projedeki üst geçidin orta ayağı ve perona inen merdivenlerinin kolonlarına ait ankraj noktalarıdır.” denildi. İBB açıklamasında, projenin tamamlanmasının ardından şu an yolda görünen orta ayağın, peron alanı içinde kalacağı ifade edildi.

İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu) - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece’deki Beşyol Metrobüs Durağı’nın bulunduğu noktada başlattığı üst geçit yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası yerinden söküldü.

“Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz” yazılı tabelalarla çevrilen alanda, çalışmaların yaklaşık 2 ay önce başladığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu) - 2

Çalışmalar sırasında, yeni üst geçidin bir ayağının metrobüs yoluna yapılması da tartışma konusu oldu.

Eski üst geçidin hemen yanında yükselen yeni üst geçidin kalan yarısı, henüz yerine konulmadı.

Yeni üst geçidin orta ayağı ise metrobüs yolunun içine yerleştirildi.

İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu) - 3

Yolda bulunan ayak nedeniyle metrobüs geçişleri, D-100 Karayolu’na bağlanarak sağlanıyor.

Bu nedenle, D-100 Karayolu’nda Avcılar yönüne gidiş, iki şeride düşmüş oluyor.

İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu) - 4

Geçiş bazen de diğer yönden gelen metrobüslerin durdurulması ile yolcuların durak tarafından indirilmeyerek, aynı yoldan iki metrobüsün geçişiyle yapılıyor.

İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu) - 5

Bu sebeple oluşan trafik sorunu, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu) - 6

İBB AÇIKLAMA YAPTI: ORTA AYAK PERON İÇİNDE KALACAK

Konuyla ilgili İBB’den yapılan açıklamada, mevcut peron alanının, metrobüsün en yoğun olduğu Beşyol istasyonunun yolcu kapasitesini kaldıramayacak kadar dar ve kısa kaldığı anlatıldı.

İBB’den Beşyol metrobüs durağına ilişkin açıklama (Metrobüs yolundaki köprü ayağı sosyal medyada gündem oldu) - 7

“Yeni yaya üstgeçidi 70 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, 3 açıklıklı çelik malzemeden oluşuyor. 13 kişilik 3 adet asansör bulunuyor. Yeni proje ile birlikte metrobüs istasyonu genişlediğinden Edirne yönü Metrobüs güzergahı, D-100 Karayolu ve yan yol 450 metre uzunluğunda kuzey tarafa doğru ötelenecek.” denilen açıklamada, “Bu sebeple kuzey yan yol yanındaki Şehit Özgür Güven Caddesi'nde, 132 metre uzunluğunda kuyu temel ve istinat duvarı imalatı yapılarak yol genişlemesi yapıldı. Şu anda metrobüs yolunda olduğu gözüken üstgeçit ayakları, yeni projedeki üstgeçidin orta ayağı ve perona inen merdivenlerinin kolonlarına ait ankraj noktalarıdır. Peron alanının genişletilmesi ve uzatılması amacıyla metrobüsün bir şeridinin kuzeye kaydırılması sonucunda, proje tamamlandığında şu anda görünen orta ayak ve kolon ankrajları projesine uygun olarak peron alanı içerisinde kalacak.” ifadelerine yer verildi.

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