İddia uğruna 700 çivinin üzerine yatıp, 100 kilo ağırlık kaldırdı

"15 SANTİMETRELİK 700 ÇİVİ VAR"

İlk başta çekindiğini söyleyen Kuşçu, "15 santimetrelik 700 çivi var. İddiayı kazandım ve arkadaşlarım 1 yıl boyunca benim spor salonu ücretimi ödeyecek. Onlar da şaşırdı, denemek istediler ama cesaret edemediler. Çivili yatağın üstüne yatan birçok insan var ancak bunun üzerinde ağırlık kaldıran yok. Çok kötüydü ama yara almadan başardık." dedi.