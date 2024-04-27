İddia uğruna 700 çivinin üzerine yatıp, 100 kilo ağırlık kaldırdı
Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Ozan Kuşçu, gittiği spor salonunun 1 yıllık ücreti karşılığında arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine yaklaşık 700 çivinin bulunduğu tahtanın üzerine yatıp, 100 kilogramlık ağırlık kaldırdı. İddiayı kazanan Kuşçu, çivilerin sırtına batması nedeniyle tetanos aşısı da oldu.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Spor salonunda arkadaşları da Kuşçu’ya, çivilerin üstüne yatan bir kişinin videosunu izletti.