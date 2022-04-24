İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı

Sarıyer'de şoförü indikten sonra hareket eden İETT otobüsü 15 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 24.04.2022 - 21:40

İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 1

 Sarıyer'de, şoförü indikten sonra hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptıktan sonra durabildi.

İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 2

Tatar Caddesi İstinye yokuşunda, İETT otobüsünün hararet yapması üzerine şoför araçtan inerek motoru kontrol etmek istedi.

İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 3

Ancak iddiaya göre şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otobüs, 15 araca çarptı.

İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 4

Boş olduğu belirtilen İETT otobüsünün neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, otobüste ve çarptığı araçlarda hasar oluştu.

İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 5

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 6

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ve itfaiye görevlileri yolun açılması için çalışma başlattı.

İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 7
İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 8
İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 9
İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı - 10

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