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İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Mart Çarşamba il il iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi)

2024 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri belli oldu. Akşam ezanını bekleyen ve iftar için güzel sofralar kuracak olan vatandaşlar, "İftar saat kaçta?, iftara ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakti belli oldu. İşte 13 Mart 2024 tarihli il il iftar saatleri.

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Mart Çarşamba il il iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 1

Mübarek ramazan ayı 3. günüyle idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayının üçüncü gününde oruç ibadetini devam ettiren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 ramazan imsakiyesiyle birlikte, 13 Mart Çarşamba tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Mart Çarşamba il il iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 2

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.

İstanbul'da ilk oruç bugün (13 Mart) saat 19.15'de açılacak.

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Mart Çarşamba il il iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 3

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 imsakiyesi sonrasında belli oldu.

Buna göre; Ankara'da üçüncü gün iftarı saat 19.00'da yapılacak.

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Mart Çarşamba il il iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 4

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

2024 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı.

İzmir'de orucun üçüncü günü saat 19.23'de açılacak.

İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Mart Çarşamba il il iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi) - 5

TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayının üçüncü günü, 13 Mart akşamı (bugün) açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak.

Bu yıl; Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

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