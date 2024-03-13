İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Mart Çarşamba il il iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi)

TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayının üçüncü günü, 13 Mart akşamı (bugün) açılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak.



Bu yıl; Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.



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