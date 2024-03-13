İftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Mart Çarşamba il il iftar vakitleri (2024 Ramazan imsakiyesi)
2024 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri belli oldu. Akşam ezanını bekleyen ve iftar için güzel sofralar kuracak olan vatandaşlar, "İftar saat kaçta?, iftara ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakti belli oldu. İşte 13 Mart 2024 tarihli il il iftar saatleri.
Mübarek ramazan ayı 3. günüyle idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayının üçüncü gününde oruç ibadetini devam ettiren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2024 ramazan imsakiyesiyle birlikte, 13 Mart Çarşamba tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu.