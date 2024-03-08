İğneada'da kaçak bungalov faciası: "Kuzu bile su birikintisinden kurtulurdu" savunması
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletmecisinin aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanması başladı. Tesisin yıkım kararının kendisine yazılı olarak bildirilmediğini öne süren işletme sahibi Bülent B, olayın 1 dakikada gerçekleştiğini kaydetti. Sanıkların, "Yüzme bilen herkes, kuzu bile su birikintisinden kurtulurdu" savunması ölenlerin yakınlarından tepki gördü.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B, tutuksuz sanık Büşra G. ile müştekiler Hüseyin Duman, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Safiye Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz, Yasemin Demir, Çiçek Dinç ve Nermin Akbıyık ile taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık Cenan A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Diğer tutuksuz sanık Sevcan U'nun duruşmaya katılmadığı görüldü.