İğneada'da kaçak bungalov faciası: "Kuzu bile su birikintisinden kurtulurdu" savunması

Bu afeti öncesinde tahmin edemediklerini belirten Bülent B, "Ben de orada olsaydım hayatımı kaybedecektim. Sel sabaha doğru oldu, bana herhangi bir şey söylenmedi. Valiliğin sel uyarısından da haberdar değilim. Eğer cami veya jandarma megafonu ile anons yapılsaydı daha dikkat çekerdi. Daha önce böyle uyarılar yapılmış ama böyle sel olmamıştı." şeklinde savunma yaptı.

Tesisin yıkım kararının kendisine yazılı olarak bildirilmediğini öne süren Bülent B, olayın 1 dakikada gerçekleştiğini kaydetti.

Konaklamaların bilgisi dışında gerçekleştirildiğini iddia eden Bülent B, suçsuz olduğunu söyledi.