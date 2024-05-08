Apartman yöneticisinden komşuya pusu: Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.