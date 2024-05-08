Apartman yöneticisinden komşuya pusu: Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde emekli başçavuş olan apartman yöneticisi, tadilat meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu eşi ve çocuğuyla birlikte binadan çıktığı sırada silahla vurdu. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan komşu hastaneye kaldırıldı.

Apartman yöneticisinden komşuya pusu: Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu - 1

Kocaeli'de tadilat meselesi sebebiyle apartman yöneticisi komşusuna pusu kurdu. Olay, saat 07.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. 

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Apartman yöneticisinden komşuya pusu: Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu - 2

Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi M.Ö. (63) zemin katta oturan komşusu S.D.’ye (38) pusu kurdu. S.D. eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı esnada M.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı.

Apartman yöneticisinden komşuya pusu: Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu - 3

Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Apartman yöneticisinden komşuya pusu: Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu - 4

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katında ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.

M.Ö.’nün apartmandaki tadilat meselesi sebebiyle dün gece WhatsApp üzerinden S.D. ile tartıştığı öğrenildi. M.Ö.’nün bu sebeple S.D.’yi tabancayla pusu kurarak yaraladığı bildirildi.

Apartman yöneticisinden komşuya pusu: Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu - 5

Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.’nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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