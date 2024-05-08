Apartman yöneticisinden komşuya pusu: Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde emekli başçavuş olan apartman yöneticisi, tadilat meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu eşi ve çocuğuyla birlikte binadan çıktığı sırada silahla vurdu. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan komşu hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'de tadilat meselesi sebebiyle apartman yöneticisi komşusuna pusu kurdu. Olay, saat 07.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi.