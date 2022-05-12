İki taksicinin müşteri kavgası: Caddeyi boks ringine çevirdiler

Haberler - İHA 12.05.2022 - 10:27
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında, yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı.
Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavga etti.
Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı.
İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti.
Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
İki taksicinin kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.