İki taksicinin müşteri kavgası: Caddeyi boks ringine çevirdiler

İstanbul'da yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Caddeyi adeta boks ringine çeviren taksicilerin, birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Haberler - İHA 12.05.2022 - 10:27

İki taksicinin müşteri kavgası: Caddeyi boks ringine çevirdiler - 1

'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında, yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı.

İki taksicinin müşteri kavgası: Caddeyi boks ringine çevirdiler - 2

Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavga etti.

İki taksicinin müşteri kavgası: Caddeyi boks ringine çevirdiler - 3

Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

İki taksicinin müşteri kavgası: Caddeyi boks ringine çevirdiler - 4

İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti.

İki taksicinin müşteri kavgası: Caddeyi boks ringine çevirdiler - 5

Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

İki taksicinin müşteri kavgası: Caddeyi boks ringine çevirdiler - 6

İki taksicinin kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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