İki cinayet arasında bir bağ var mı? “Otoparktaki cinayeti Dilan’ın arkadaşları işledi” iddiası
Adana’da 2’si kadın 5 şüpheli bir iş yerinin otoparkında tartıştıkları Selam Şenci’yi önce dövüp ardından bıçaklayarak öldürdü. Şüphelilerin, dün babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı olduğu, Şenci’yi Özdemir’in öldürülmesine müdahale etmediği için dövüp bıçakladıkları öne sürüldü. Polisin iki cinayete ilişkin soruşturması sürüyor.
Adana’da bir otoparkta işlenen cinayet, başka bir cinayetle ilişkilendirildi.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi.