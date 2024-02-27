İki cinayet arasında bir bağ var mı? “Otoparktaki cinayeti Dilan’ın arkadaşları işledi” iddiası

Adana’da 2’si kadın 5 şüpheli bir iş yerinin otoparkında tartıştıkları Selam Şenci’yi önce dövüp ardından bıçaklayarak öldürdü. Şüphelilerin, dün babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı olduğu, Şenci’yi Özdemir’in öldürülmesine müdahale etmediği için dövüp bıçakladıkları öne sürüldü. Polisin iki cinayete ilişkin soruşturması sürüyor.

İki cinayet arasında bir bağ var mı? “Otoparktaki cinayeti Dilan’ın arkadaşları işledi” iddiası - 1

Adana’da bir otoparkta işlenen cinayet, başka bir cinayetle ilişkilendirildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İki cinayet arasında bir bağ var mı? “Otoparktaki cinayeti Dilan’ın arkadaşları işledi” iddiası - 2

Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2’si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

5 kişi, Şenci’ye tekme ve yumruklarla saldırdı.
İki cinayet arasında bir bağ var mı? “Otoparktaki cinayeti Dilan’ın arkadaşları işledi” iddiası - 3

Gruptaki bir kadın, aldığı darbelerle yere düşen Selam Şenci’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Şenci’nin hareketsiz kaldığını gören şüpheliler, kaçtı.

Otoparkta yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İki cinayet arasında bir bağ var mı? “Otoparktaki cinayeti Dilan’ın arkadaşları işledi” iddiası - 4

HASTANEDE KURTARILAMADI

Otoparkta ağır yaralı halde bulunan Selam Şenci, çağırılan ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Şenci, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

İki cinayet arasında bir bağ var mı? “Otoparktaki cinayeti Dilan’ın arkadaşları işledi” iddiası - 5

Selam Şenci’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki cinayet arasında bir bağ var mı? “Otoparktaki cinayeti Dilan’ın arkadaşları işledi” iddiası - 6

DİLAN’IN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİSİ VAR MI?

Bu arada, şüphelilerin, olaydan saatler önce babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı oldukları, Şenci’yi ise kavgaya müdahale etmediği için dövüp, bıçakladıkları öne sürüldü.

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