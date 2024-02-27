İki cinayet arasında bir bağ var mı? “Otoparktaki cinayeti Dilan’ın arkadaşları işledi” iddiası

DİLAN’IN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİSİ VAR MI?

Bu arada, şüphelilerin, olaydan saatler önce babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı oldukları, Şenci’yi ise kavgaya müdahale etmediği için dövüp, bıçakladıkları öne sürüldü.