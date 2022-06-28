İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı

Sağanak yağış ve sel birçok ilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bolu'da derelerin taşması nedeniyle 2 köprü yıkıldı, Mengen ile Pazarköy arasındaki yol çöktü. Bartın'da ise 5 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Bartın Irmağı'nın 1998 yılından beri ilk kez taştığı bildirildi.

Haberler - DHA 28.06.2022 - 15:11 | Son Güncelleme : 28.06.2022 - 15:28

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 1

BOLU

’da iki gündür etkili olan sağanak dün gece saatlerinde şiddetini artırdı.

Mengen ilçesinde derelerin taşması nedeniyle Yörükler ve Kadısusuz köprüleri yıkıldı. Mengen ile Pazarköy arasındaki yol çöktü.

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 2

MERKEZLE ULAŞIM KESİLDİ

Yolun tahrip olması nedeniyle bölgede yaşayanların ilçe merkeziyle ulaşımı kesildi. 

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 3

Ulaşımın sağlanamadığı bölgede AFAD, belediye ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 4

Taşkınlar nedeniyle Pazarköy yolu birinci TOKİ konutları yolunda da çökmeler yaşandı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 5
İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 6

BARTIN

Bartın'da 5 gündür etkili olan sağanakta, metrekareye son 24 saatte 80 kilogram yağış düştü.

Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinden gelen ırmakla Ulus ilçesi ile Arıt bölgesinden gelen ırmak, dün akşam taşmaya başladı.

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 7

Yalı mevkisi ve Kemerköprü Meydanı ile kentin birçok mahallesindeki ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 8

Sular Kemerköprü, Orduyeri ve Asma köprülerini aştı.

Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, Zonguldak-Karabük ve Kastamonu yollarından gelen sürücüleri, alternatif yollara sevk etti.

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 9

"1998'DEN BU YANA İLK KEZ TAŞTI"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Yaklaşık 5 gündür Bartın'da aralıksız yağan yağmur sonunda çok sayıda su taşkını yaşadık. Dünkü yağışın sonrasında Bartın kent merkezinden geçen ve 3 ayrı kolu olan Bartın Irmağı 1998 yılından bu yana ilk kez taştı" şeklinde açıklama yaptı.

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 10

"135 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI"

O yıllarda yaşanan sel afetinin sonrasında Bartın'da yapılan 3 baraj sayesinde büyük bir felaketten kurtulduklarını söyleyen Akın şu şekilde konuştu:

"Bartın Irmağı dün akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 8 metre yükseldi. Birçok mahallede ev ve iş yerinin alt katını su bastı. Yalı mevkisi ve Kemerköprü meydanından akan Bartın Irmağı'nın etrafından bütün iş yerleri sular altında kaldı. Şu anda 135 ev iş yerine su girdi. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 11
İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 12
İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 13
İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 14
İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı - 15

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