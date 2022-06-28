İl il sel bilançosu: Köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı

"135 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI"

O yıllarda yaşanan sel afetinin sonrasında Bartın'da yapılan 3 baraj sayesinde büyük bir felaketten kurtulduklarını söyleyen Akın şu şekilde konuştu:

"Bartın Irmağı dün akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 8 metre yükseldi. Birçok mahallede ev ve iş yerinin alt katını su bastı. Yalı mevkisi ve Kemerköprü meydanından akan Bartın Irmağı'nın etrafından bütün iş yerleri sular altında kaldı. Şu anda 135 ev iş yerine su girdi. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" dedi.