İl il vaka sayılarında son durum (Türkiye'nin risk haritası)

Türkiye'de kademeli normalleşme kapsamında 6-12 Mart tarihlerini içeren illere göre haftalık vaka sayısı haritası bir kez daha yayımlandı. Ancak renklere göre illerin risk boyutunu gösteren haritada ise değişiklik yapılmadı. Kademeli normalleşmenin karnesi niteliğinde olan haritada Karadeniz ve Marmara bölgesindeki illerde vaka yoğunluklarındaki artışın sürdüğü görüldü. İşte dün yayımlanan verilerin detayları...

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ntv.com.tr 16.03.2021 - 14:15

Türkiye'nin risk haritası değişmedi ama vakalar arttı. Dün merakla beklenen kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, mevcut normalleşme uygulamasının bir süre daha devam edeceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum'' ifadelerine yer verdi.

Risk haritasının ilk açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan vaka sayısı, dün 15 bin 503 olarak belirtildi. Dün açıklanan günlük corona virüs verilerine göre; Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı 15 bini aştı. Vaka sayılarındaki artış ağır hasta sayısına da yansıdı. Ağır hasta sayısı bin 400'ün üzerine çıktı.

İllere göre vaka artışlarına bakıldığında artış dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Koca, illere göre yeni haftalık vaka yoğunluğu haritasında son tabloyu açıkladı. Karadeniz ve Marmara bölgesindeki illerde vaka yoğunluklarındaki artış sürdü.

VAKA ARTIŞINDA ZİRVE YİNE SAMSUN'UN Vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il Samsun olurken, İstanbul'da da dikkat çekici bir artış kaydedildi. 6-12 Mart tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57, İstanbul'da 178,25 oldu.

EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL Geçtiğimiz bir haftada en fazla vaka yine Samsun'da görüldü. 27 Şubat-5 Mart verilerini içeren haritadaki 348 rakamıyla korkutucu bir tablo sergileyen Samsun'da vakanın artışı hız kesmedi. Bu hafta Samsun'da 100 bin kişinin 458'inde corona virüse rastlandı. Samsun'u sırasıyla Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis takip etti.

EN AZ VAKA BU İLLERDE En az vaka görülen iller de sırasıyla Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman oldu. Salgınla mücadelede son 1 haftada başarılı bir mücadele sergileyen Siirt'te 100 bin kişiden 2'sinde corona virüse rastlandı.

İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ Üç büyükşehirde en fazla artış yine İstanbul'da görüldü.



Geçtiğimiz hafta her 100 bin kişiden 111,57'sinde virüs tespit edilen İstanbul'da bu oran 178,75'e yükseldi.



Artış, Ankara ve İzmir'de İstanbul'a göre sınırlı kaldı. Ankara'da her 100 bin kişiden 68,53'ünde, İzmir'de ise her 100 bin kişiden 78,57'sinde virüs tespit edildi.

CORONA'NIN ZİRVE YAPTIĞI İKİ İL 100 binde 300 barajını aşan iller ise; Sinop ve Samsun oldu.

Yüz binde 200 ila 300 arasındaki iller; Edirne, Balıkesir, Yalova, Tokat, Konya, Ordu, Trabzon, Giresun ve Kilis.

'KIRMIZI' ALARM VEREN İLLER 100 ila 200 arasındaki illerde en dikkat çeken yer İstanbul.

RENKLİ RİSK HARİTASINDA SON DURUM 1 Mart't açıklanan risk haritasına göre illerin son hali.