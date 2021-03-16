İl il vaka sayılarında son durum (Türkiye'nin risk haritası)

ntv.com.tr 16.03.2021 - 14:15
Türkiye'nin risk haritası değişmedi ama vakalar arttı.
Dün merakla beklenen kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, mevcut normalleşme uygulamasının bir süre daha devam edeceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum'' ifadelerine yer verdi.
Risk haritasının ilk açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan vaka sayısı, dün 15 bin 503 olarak belirtildi.
Dün açıklanan günlük corona virüs verilerine göre; Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı 15 bini aştı. Vaka sayılarındaki artış ağır hasta sayısına da yansıdı. Ağır hasta sayısı bin 400'ün üzerine çıktı.
Geçtiğimiz bir haftada en fazla vaka yine Samsun'da görüldü.
27 Şubat-5 Mart verilerini içeren haritadaki 348 rakamıyla korkutucu bir tablo sergileyen Samsun'da vakanın artışı hız kesmedi.
Bu hafta Samsun'da 100 bin kişinin 458'inde corona virüse rastlandı.
Samsun'u sırasıyla Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis takip etti.
En az vaka görülen iller de sırasıyla Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman oldu.
Salgınla mücadelede son 1 haftada başarılı bir mücadele sergileyen Siirt'te 100 bin kişiden 2'sinde corona virüse rastlandı.
Yüz binde 200 ila 300 arasındaki iller; Edirne, Balıkesir, Yalova, Tokat, Konya, Ordu, Trabzon, Giresun ve Kilis.