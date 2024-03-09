İlk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? (İl il teravih namazı vakitleri)

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için geri sayım sürüyor. 2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak. Peki, ilk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? İşte teravih namazı kılınışı ve il il teravih namazı vakitleri...

İlk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? (İl il teravih namazı vakitleri) - 1

Teravih namazı saatleri, huzur ve bereket ayı ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak.

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İlk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? (İl il teravih namazı vakitleri) - 2

İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2024 imsakiyesi ile teravih namazı vakitleri paylaşıldı. İlk teravih namazı 10 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20:31'de Ankara'da 20:14'de, İzmir'de ise 20:36'da kılınacak.

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İlk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? (İl il teravih namazı vakitleri) - 3

TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir. Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

İlk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? (İl il teravih namazı vakitleri) - 4

Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

İlk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? (İl il teravih namazı vakitleri) - 5

CAMİDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur.

Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir. Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

İlk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? (İl il teravih namazı vakitleri) - 6

TERAVİH NAMAZI TEK NİYETLE KILINABİLİR Mİ?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selâm verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rek'atta selâm verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/74-75; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/117).

İlk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? (İl il teravih namazı vakitleri) - 7
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