İlk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? (İl il teravih namazı vakitleri)
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için geri sayım sürüyor. 2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak. Peki, ilk teravih saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl, kaç rekat kılınır? İşte teravih namazı kılınışı ve il il teravih namazı vakitleri...
Teravih namazı saatleri, huzur ve bereket ayı ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak.