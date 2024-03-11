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Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (11 Mart teravih namazı saatleri)

Teravih namazının saat kaçta kılınacağı, Ramazan ayının ilk gününün idrak edilmeye başlamasıyla birlikte tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların son ayı olan Ramazan'ın ikinci teravih namazı bu akşam eda edilecek. Teravih namazı 11 Mart Pazartesi günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak. Peki, teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ve tüm illerin teravih namazı saat kaçta? İşte Diyanet'e göre 11 Mart tarihli il il teravih namazı saatleri.

Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (11 Mart teravih namazı saatleri) - 1

Teravih namazı saatleri, huzur ve bereket ayı Ramazan ayının  ilk gününün idrak edilmesiyle birlikte gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından oruç için gece sahura kalkılacak. Peki, teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il teravih namazı saatleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (11 Mart teravih namazı saatleri) - 2

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2024 imsakiyesi ile teravih namazı vakitleri paylaşıldı. Teravih namazı 11 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20.32'de Ankara'da 20.16'de, İzmir'de ise 20.37'da kılınacak.

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Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (11 Mart teravih namazı saatleri) - 3

TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir. Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (11 Mart teravih namazı saatleri) - 4

Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (11 Mart teravih namazı saatleri) - 5

CAMİDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur.

Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir. Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI İÇİN TIKLAYIN

Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (11 Mart teravih namazı saatleri) - 6

TERAVİH NAMAZI TEK NİYETLE KILINABİLİR Mİ?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selâm verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rek'atta selâm verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/74-75; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/117).

Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (11 Mart teravih namazı saatleri) - 7

KADINLAR TERAVİH NAMAZINI CAMİDE KILABİLİR Mİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Hanımlarınızın mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır.” (Ebû Dâvûd, Salât, 53 [567]; bk. Buhârî, Cum‘a, 13 [900]; Müslim, Salât, 136 [442]).

Hz. Peygamber’in, kadınların mescide gitmelerine izin verdiği, hatta Ramazan ve Kurban bayramları gibi toplumun beraberce kutladığı sevinçli günlerde onların da bayram sevincini yaşamaları için bayram namazına gelmelerini teşvik ettiği bilinmektedir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Allah Resûlü (s.a.s.) camiye gelecek kadınlara birtakım tavsiyelerde bulunmuş; dikkat çekecek şekilde giyinmelerini ve koku sürünmelerini yasaklamıştır (bk. Müslim, Libâs, 125 [2128]; Salât, 141-142 [443]).

Kadınların namazlarını evlerinde kılmaları daha faziletli ise de farz namazları ve teravih namazını gerekli hassasiyeti göstermeleri kaydıyla camide cemaatle kılmalarında da bir sakınca yoktur (Zeylaî, Tebyîn, 1/140; İbn Nüceym, el-Bahr, 2/71).

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