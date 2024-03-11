Teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (11 Mart teravih namazı saatleri)
Teravih namazının saat kaçta kılınacağı, Ramazan ayının ilk gününün idrak edilmeye başlamasıyla birlikte tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların son ayı olan Ramazan'ın ikinci teravih namazı bu akşam eda edilecek. Teravih namazı 11 Mart Pazartesi günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak. Peki, teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ve tüm illerin teravih namazı saat kaçta? İşte Diyanet'e göre 11 Mart tarihli il il teravih namazı saatleri.
Teravih namazı saatleri, huzur ve bereket ayı Ramazan ayının ilk gününün idrak edilmesiyle birlikte gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından oruç için gece sahura kalkılacak. Peki, teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il teravih namazı saatleri.