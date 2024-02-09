İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek? Dönüş yolculuğu sürüyor

DÖNÜŞ YOLCULUĞU NASIL İZLENEBİLECEK?

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar online olarak izlenebilecek.



Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebilecek.



Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebilecek.