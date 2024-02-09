İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek? Dönüş yolculuğu sürüyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş serüveni sürmeye devam ediyor. 19 Ocak'ta ABD'de uzaya fırlatılan Alper Gezeravcı, 20 Şubat tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ulaşmıştı. Uzayda 13 farklı bilimsel deney gerçekleştiren Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek? Dönüş yolculuğu sürüyor - 1

Alper Gezeravcı'nın dünyaya döneceği tarih, binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. İlk Türk astronot olarak ülkemizi gururlandıran Alper Gezeravcı'nın tarihe geçeceği anlara tanıklık etmek isteyen kişiler, dünyaya iniş tarihini araştırıyor. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek? Dönüş yolculuğu sürüyor - 2

7 ŞUBAT'TA UZAYDAN AYRILDI

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının 7 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek? Dönüş yolculuğu sürüyor - 3

ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÖNECEK?

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve 9 Şubat tarihinde yani yaklaşık 48 saatte Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek? Dönüş yolculuğu sürüyor - 4

13 BİLİMSEL DENEY YAPTI

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Space X firmasına ait Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak TSİ ile 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı.

Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan 4 kişilik mürettebat, ISS'ye 20 Ocak'ta ulaştı. Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek? Dönüş yolculuğu sürüyor - 5

DÖNÜŞ YOLCULUĞU NASIL İZLENEBİLECEK?

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar online olarak izlenebilecek.

Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebilecek.

Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER