İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek? Dönüş yolculuğu sürüyor
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş serüveni sürmeye devam ediyor. 19 Ocak'ta ABD'de uzaya fırlatılan Alper Gezeravcı, 20 Şubat tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ulaşmıştı. Uzayda 13 farklı bilimsel deney gerçekleştiren Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dünyaya dönecek?
Alper Gezeravcı'nın dünyaya döneceği tarih, binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. İlk Türk astronot olarak ülkemizi gururlandıran Alper Gezeravcı'nın tarihe geçeceği anlara tanıklık etmek isteyen kişiler, dünyaya iniş tarihini araştırıyor. İşte ayrıntılar.