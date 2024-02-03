İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş
İlk TÜrk astronot Alper Gezeravcı'nın 19 Ocak'ta başladığı uzay yolculuğunda sona gelindi. 5 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyon'dan ayrılacak olan Gezeravcı'nın yolculuğu heyecanla bekleniyor. Yolculuğa başlamadan önce yanına yörük kültürüne ilişkin eşyalar aldığını söyleyen astronotun yanına aldığı eşyalar öğrenildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürdüğü Yörük kültürüne ilişkin eşyaların yün eğirmede kullanılan kirmen ve nazar boncuğu olduğu öğrenildi.
Gezeravcı'nın ailesi, ISS'den dönüşü beklenen oğullarını karşılamak üzere gittikleri ABD'den çevrim içi görüşmeyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Ali Baba Gezeravcı, son 14 günü sevinç ve mutlulukla geçirdiklerini, bunun oğullarına kavuşmalarıyla daha da artacağına inandıklarını söyledi.