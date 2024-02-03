İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş

"AMCAMA ARTIK SARILABİLECEK MİYİM?

Gelinleri Hilal Gezeravcı ise Alper Gezeravcı ile görüntülü olarak bir kez görüşebildiklerini, onun haricinde telefonla konuşma imkanı yakaladıklarını belirtti.



Oğlu Karan'ın amcasından "yıldız" talep etmesini de değerlendiren Hilal Gezeravcı, şunları kaydetti:



"Biz yıldız göremedik ama güneşi çok parlak haliyle gün batımında izleme şansımız oldu. Artık yıldız kısmı sürpriz olacak herhalde biz de merakla bekliyoruz. Karan, amcasını televizyonda görünce çok mutlu oldu. Sürekli Alper abiden bahsettiğimiz ve ne zaman geleceğini konuştuğumuz için bu aralar kavuşma anına odaklanmış durumda. O sebeple gün sayıyor. Kavuşmaları çok heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Buraya gelirken de hep söylediği şey "Amcama artık sarılabileceğim değil mi?" oldu.

Şu an herhalde aramızda ona en çok kavuşmayı ve sarılmayı bekleyen Karan. Alper abinin geldiğinde ilk olarak Karan'ın gönlünü yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Karan ne isterse ilk onu yapacaktır."