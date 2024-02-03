İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş

İlk TÜrk astronot Alper Gezeravcı'nın 19 Ocak'ta başladığı uzay yolculuğunda sona gelindi. 5 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyon'dan ayrılacak olan Gezeravcı'nın yolculuğu heyecanla bekleniyor. Yolculuğa başlamadan önce yanına yörük kültürüne ilişkin eşyalar aldığını söyleyen astronotun yanına aldığı eşyalar öğrenildi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş - 1

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürdüğü Yörük kültürüne ilişkin eşyaların yün eğirmede kullanılan kirmen ve nazar boncuğu olduğu öğrenildi.

Gezeravcı'nın ailesi, ISS'den dönüşü beklenen oğullarını karşılamak üzere gittikleri ABD'den çevrim içi görüşmeyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ali Baba Gezeravcı, son 14 günü sevinç ve mutlulukla geçirdiklerini, bunun oğullarına kavuşmalarıyla daha da artacağına inandıklarını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş - 2

GÜVEÇ YEMEĞİ İSTANBUL'DA HAZIR

Anne Sıddıka Gezeravcı da oğlunun dönüşüyle ilgili heyecanlı ve sevinçli olduklarını anlattı.

Alper Gezeravcı'nın yanında götürdüğü Yörük kültürüne ait unsurlara ilişkin de bilgi veren anne Gezeravcı, "Alper, yanında Yörük kültürümüze ait yün eğirip ip elde etmeye yarayan kirmen'i ve bir de nazar boncuğu götürdü. Güveç yemeğini de hazırladım. İstanbul'a geldiğinde yedireceğim. Alper, bizden sadece iyiliğimizi ve kendisini karşılamaya sağlıklı şekilde gelmemizi istedi. "Siz huzurlu olun yeter." dedi." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, oğlunun, yaptıkları görüntülü görüşmelerde kendilerine güneşin doğuş ve batışını izlettiğini belirterek, geldiğinde oğluna uzaya nasıl alıştığını soracağını söyledi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş - 3

"14 GÜNÜ DİNLEME İSTERİM"

Kardeşi Murat Gezeravcı da yaşadıkları gurura işaret ederek, sevdikleri, devlet büyükleri ve Türk milletinin paylaşmasıyla bu mutluluk ve gururun çoğaldığını dile getirdi.

Heyecanlı bir bekleme sürecinde olduklarını kaydeden Gezeravcı, "İnşallah kavuştuğumuzda bu mutluluğu daha da çok yaşayacağız." diye konuştu.

ISS'deki diğer astronotların ağabeyiyle benzer fizyolojik değişimlere uğradığını gördüklerini ifade eden Gezeravcı, "Bu süreci daha öncesinde abim bize özetlemişti. Korkulacak bir şey olmadığını ve orada karşılaşılabilecek durumlardan biri olduğunu biliyorduk. O sebeple tedirgin olmadık. Bizi heyecanlandıran kısım dünyaya görüntüsünü onun kamerasından izlemek oldu. Onun keyifli halleri bizi çok mutlu etti. Abimin ağzından 14 günü dinlemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ağabeyinin, yeğeni Karan ile görüştüğü esnada onu neşelendirmek için yer çekimsiz ortamda takla attığını anlatan Gezeravcı, Karan'ın da koltukların üzerinde aynı hareketleri yapmaya çalıştığını bildirdi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş - 4

"AMCAMA ARTIK SARILABİLECEK MİYİM?

Gelinleri Hilal Gezeravcı ise Alper Gezeravcı ile görüntülü olarak bir kez görüşebildiklerini, onun haricinde telefonla konuşma imkanı yakaladıklarını belirtti.

Oğlu Karan'ın amcasından "yıldız" talep etmesini de değerlendiren Hilal Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Biz yıldız göremedik ama güneşi çok parlak haliyle gün batımında izleme şansımız oldu. Artık yıldız kısmı sürpriz olacak herhalde biz de merakla bekliyoruz. Karan, amcasını televizyonda görünce çok mutlu oldu. Sürekli Alper abiden bahsettiğimiz ve ne zaman geleceğini konuştuğumuz için bu aralar kavuşma anına odaklanmış durumda. O sebeple gün sayıyor. Kavuşmaları çok heyecanlı olacak diye düşünüyorum.  Buraya gelirken de hep söylediği şey "Amcama artık sarılabileceğim değil mi?" oldu.

Şu an herhalde aramızda ona en çok kavuşmayı ve sarılmayı bekleyen Karan. Alper abinin geldiğinde ilk olarak Karan'ın gönlünü yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Karan ne isterse ilk onu yapacaktır."

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş - 5
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş - 6
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya Kirmen ve nazar boncuğu götürmüş - 7
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