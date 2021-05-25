İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu

Anadolu Ajansı 25.05.2021 - 06:01
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ediyor.
15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin, neslini sürdürmek için tatlı sulara başlattığı göç sırasında karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışması renkli görüntüler oluşturuyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında ziyarete açılan balık bendinde yoğunluk oluştu.
Erciş ilçesinde vatandaşlar, binlerce inci kefalinin yolculuğunu izledi.
Balık bendine gelen fotoğraf tutkunları da balıkların engelleri aşmasını görüntülemeye çalıştı.