İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu

Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında inci kefalinin göçünün izlendiği alanlarda yoğunluk yaşandı.

Anadolu Ajansı 25.05.2021 - 06:01

İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 1

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ediyor.

İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 2

15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin, neslini sürdürmek için tatlı sulara başlattığı göç sırasında karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışması renkli görüntüler oluşturuyor.

İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 3

Covid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında ziyarete açılan balık bendinde yoğunluk oluştu.

İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 4

Erciş ilçesinde vatandaşlar, binlerce inci kefalinin yolculuğunu izledi.

Balık bendine gelen fotoğraf tutkunları da balıkların engelleri aşmasını görüntülemeye çalıştı.

İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 5
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 6
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 7
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 8
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 9
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 10
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 11
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 12
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 13
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 14
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 15
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 16
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 17
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 18
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 19
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 20
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 21
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 22
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 23
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 24
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 25
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 26
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 27
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu - 28

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