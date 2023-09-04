İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Mersin’in Akdeniz ilçesinde işçileri taşıyan minibüs, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.
Mersin’in Akdeniz ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Mersin’in Akdeniz ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Adanalıoğlu Kavşağı’nda, sürücüleri öğrenilemeyen 34 BLE 579 plakalı otomobil ile işçi taşıyan 33 S 5056 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada 2 sürücü ile 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.