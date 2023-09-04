İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde işçileri taşıyan minibüs, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı - 1

Mersin’in Akdeniz ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

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İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı - 2

Adanalıoğlu Kavşağı’nda, sürücüleri öğrenilemeyen 34 BLE 579 plakalı otomobil ile işçi taşıyan 33 S 5056 plakalı minibüs çarpıştı.

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı - 3

Kazada 2 sürücü ile 12 kişi yaralandı.

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı - 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı - 5

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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