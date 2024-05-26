İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği kimlere verilecek? Ayrıntılar belli oldu
İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturan İŞKUR, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve hibe programlarıyla işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlıyor.İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibelerine başvurular başladı. Hibeden faydalanmak isteyenler başvurularını 7 Haziran'a kadar yapılabilecek. Peki, İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği kimlere verilecek?
İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturan İŞKUR, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve hibe programlarıyla işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlıyor.