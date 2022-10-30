İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi

Festivalde konuşan Başkan Göksu, “Bu festivali geleneksel olarak her sene yapıyoruz. Adıyaman’ın narı ve çiğ köftesi meşhur. Nar bereketi, çiğ köfte emeği temsil eder. Emek ve bereketi bugün Esenlerli kardeşlerimizle bölüştürüyoruz ” şeklinde konuştu.