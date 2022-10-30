İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi

İstanbul'da Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan yaklaşık 10 bin vatandaşa 5 ton çiğ köfte ikram edildi.

İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 1

Esenler Belediyesi, Esenler Adıyamanlılar Derneği (ESADER) ve Çiğ Köfte Üreticileri Derneği (ÇİĞDER) tarafından organize edilen 6. Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 2

Festivalde ustalar tarafından dev tepsilerde yoğrulan çiğ köfte, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından vatandaşlara ikram edildi.

İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 3

Festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, nar ve badem dağıtıldı. Çiğ köfteyi ve narı en hızlı yeme yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı.

İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 4

Ailesiyle festivale katılan vatandaşlar, yöresel türküler ve oyunlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Festivalde sahne alan sanatçılar Adıyaman yöresine özgü türküler seslendirdi.

İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 5

Festivalde konuşan Başkan Göksu, “Bu festivali geleneksel olarak her sene yapıyoruz. Adıyaman’ın narı ve çiğ köftesi meşhur. Nar bereketi, çiğ köfte emeği temsil eder. Emek ve bereketi bugün Esenlerli kardeşlerimizle bölüştürüyoruz ” şeklinde konuştu.

İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 6

Festivale ailesiyle katılan Cihangir Kaya, “Daha tadına bakamadım. Ailem geride kaldı, bulamıyorum. Organizasyon çok güzel. Çocuklarla eğleniyoruz. Ben Siirtliyim” dedi.

İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 7
İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 8
İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 9
İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 10
İstanbul Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER