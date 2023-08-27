İstanbul hamsi, istavrit ve çinekopa doyacak

Toker, eylül ve ekim aylarında Poyrazköy civarında balık potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, bu yılın bereketinin ne olacağının ise denize çıktıktan sonra görüleceğini söyledi.

Yakıt fiyatlarının yüksekliğine ve artan masraflara dikkati çeken Toker, kasa balığına enflasyona göre taban fiyat verilmesi ve kotaya geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toker, hamsinin kilogram fiyatının 50 ila 70 lira arasında başlayacağını, sonrasında balığın bolluğuna göre de fiyatın düşebileceğini sözlerine ekledi.