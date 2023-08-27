İstanbul hamsi, istavrit ve çinekopa doyacak
Av yasağının kalkacağı 1 Eylül'e sayılı günler kala teknelerinin ve ağlarının onarımını yaparak hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, yeni sezonda hamsi bolluğu yaşanmasını bekliyor. Tekne ve ağlarını onaran balıkçılar geçen yıl bolca yakalanan palamudun yerine bu yıl en çok hamsi olmak üzere, istavrit ve çinekop çekeceklerini öngörüyor.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü iple çeken Poyrazköy Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden havaya rağmen bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.