İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar? Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası ne kadar, kaç dakika sürecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınına katılarak Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattıyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Birçok müjdeyi duyuran Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro ücretinin ne kadar olduğunu ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası ne kadar süreceğini açıkladı. İşte yeni metro hattıyla ilgili merak edilenler.
Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattıyla ilgili merak edilenleri açıklayan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi;
"Metro hattı bugün için Kağıthane istasyonundan başlıyor. Önümüzdeki Haziran ayına kadar biz bunu Gayrettepe'ye kadar getireceğiz. Gayrettepe'ye geldiğinde buradan Yenikapı, Taksim-Hacıosman metrosuyla entegre oluyor, ayrıca Zincirlikuyu'dan da metrobüse entegre olacak. Mecidiyeköy- Mahmutbey hattının Kağıthane istasyonu ile birbirini tamamlıyorlar.
İstanbul Havalimanı Metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL olacak, havalimanı ise 12 TL olacak. Uzunluğuna göre ücretlendirilecek. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek.
Burada hem İstanbulkart hem Türkiyekart hem de kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Turnikeler buna uygun yapıldı.
Saatte 120 kilometre hıza ulaşacak. Türkiye'nin en hızlısı dünyanın da sayılı metrolarından biri olacak. Normal şehir içi metrolarda maksimum hız 80 kilometredir ancak 40-50 kilometre arasında değişir. Burada 120 kilometreye çıkabileceğimiz güzergah var, ortalama hızı 90 kilometre olacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada, Taksim'den Havalimanı'na 38 dakikada gidilebilecek."
Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro duraklarının belli olmasıyla birlikte, hangi duraktan ne kadar süreceği de belli oldu.
İstanbul Havalimanı'na Göktürk'ten 12 dakika,
Kağıthane'den 24 dakika,
Zincirlikuyu'dan 33 dakika,
4. Levent'ten 35 dakika,
Taksim'den 41 dakika,
Esenler'den 45 dakikada ulaşılabilecek.