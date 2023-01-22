İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar? Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası ne kadar, kaç dakika sürecek?

İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTININ GÜZERGAHI

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattıyla ilgili merak edilenleri açıklayan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi;



"Metro hattı bugün için Kağıthane istasyonundan başlıyor. Önümüzdeki Haziran ayına kadar biz bunu Gayrettepe'ye kadar getireceğiz. Gayrettepe'ye geldiğinde buradan Yenikapı, Taksim-Hacıosman metrosuyla entegre oluyor, ayrıca Zincirlikuyu'dan da metrobüse entegre olacak. Mecidiyeköy- Mahmutbey hattının Kağıthane istasyonu ile birbirini tamamlıyorlar.