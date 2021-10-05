İstanbul Havalimanı'na inen dünyanın en büyük yolcu uçağı için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 18:13
1 Ekim'de İstanbul'a günlük A380 uçuşlarına başlayan Emirates'in 4 ayrı sınıfa sahip olan ikonik çift katlı uçağı bugün ilk kez İstanbul'a geldi.
EK123 sefer sayısı ile gerçekleşen özel uçuşa, Uluslararası İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Şeyh Majid Al Mualla ve Ticari Operasyonlar (Körfez, Orta Doğu ve Orta Asya) Kıdemli Başkan Yardımcısı Adil Al Ghaith liderliğindeki bir heyeti katıldı.
First Class yolcuları Emirates’in özel süitlerinin ve imza niteliğindeki uçak içi duş Spa'nın keyfini çıkarırken, First ve Business Class yolcuları da üst kattaki Uçak İçi Lounge'da dinlenebiliyor.