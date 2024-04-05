İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu
Yarından itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlıyor. 30 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Tatilcilerin bir kısmı da bugün yola çıkıyor. Tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Talep nedeniyle havayolu şirketleri ek seferler düzenleyecek.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler bugün itibarıyla tatil yolculukları başladı.