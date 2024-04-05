İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

Bu bağlamda 5-14 Nisan tarihleri arasında THY, 6'sı AJet olmak üzere 85 ek sefer, Pegasus Havayolları ise Kıbrıs İzmir, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı 132 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.