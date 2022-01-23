İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 23.01.2022 - 11:04
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul beyaza büründü.
Avrupa Yakası’nda etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor.
Özellikle Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy’de yağış devam ederken, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi karla kaplandı.
Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücünün trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Kar yağışı, tarihi yarımada ve sahil şeridinde de beyaz örtü oluşturdu.
Sabah saatlerinde yağan karın ardından Taksim Meydanı da beyaza büründü.
Özellikle Cumhuriyet Anıtı çevresini beyaz bir örtüyle kaplayan karın tadını turistler çıkardı.
Turistler, anıt önünde ve nostaljik tramvay önünde bol bol kar hatırası fotoğrafı çekti.