İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor. Kar yağışını fırsat bilen birçok vatandaş manzara fotoğrafları çekerken hava şartları nedeniyle oluşan trafikte sürücülerin ise ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 23.01.2022 - 11:04

İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 1

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 2

Avrupa Yakası’nda etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor.

İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 3

Özellikle Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy’de yağış devam ederken, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi karla kaplandı.

İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 4

Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücünün trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 5

Kar yağışı, tarihi yarımada ve sahil şeridinde de beyaz örtü oluşturdu.

İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 6

Sabah saatlerinde yağan karın ardından Taksim Meydanı da beyaza büründü.

İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 7

Özellikle Cumhuriyet Anıtı çevresini beyaz bir örtüyle kaplayan karın tadını turistler çıkardı.

İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 8

Turistler, anıt önünde ve nostaljik tramvay önünde bol bol kar hatırası fotoğrafı çekti.

İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 9
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 10
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 11
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 12
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 13
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 14
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 15
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 16
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 17
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 18
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 19
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 20
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 21
İstanbul kar yağışı aralıklarla devam ediyor - 22

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