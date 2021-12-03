İstanbul Lalesi anavatanına döndü

Haberler 03.12.2021 - 14:32 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 14:50
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Sarıyer’deki Emirgan Korusu’nda bir araya geldi.
İmamoğlu ve Uijterlinde, Hollanda’dan gönderilen İstanbul Lalesi’nin sembolik dikimini, 4’ncü yaş doğum gününü Emirgan Parkı’nda, dedesi ile birlikte doğayla iç içe kutlayan Hüma İnal ile birlikte gerçekleştirdi.
Sembolik dikim töreninde ilk konuşmayı gerçekleştiren Başkonsolos Uijterlinde , şunları söyledi:
“Bugün İstanbul Lalesi’nin evine dönüşünü kutluyoruz hep birlikte. Bu proje, bir önceki selefim olan eski Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis tarafından, 2020 yılında başlatılmış bir projeydi. Bugün de şansımıza hava çok güzel. Yüzyıllardır aslında var olan lale, yüzyıllar sonra tekrar evine dönmüş oldu. Ve aynı zamanda Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkileri de temsil ediyor. Osmanlı'yla savaşa girmeyen birkaç ülkeden bir tanesi Hollanda. Dolayısıyla laleler, bu anlamda dostluğu ve aramızdaki iş birliğini de temsil ediyor"
Ayrıca Uijterlinde, "Sayın Belediye Başkanı’na da çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize sağladığı ve bu projeyi gerçekleştirdiği için" dedi.
İmamoğlu da Uijterlinde’ye teşekkürlerini ileterek, “Umut ediyorum ki, bu güzel buluşma, az önce kendilerinin de ifade ettiği gibi, iki ülkenin dostluğuna, uzun yıllardır süren ilişkisine ve iş birliğine dönük sunduğu o simgeyi, ben bir de barışla taçlandırmak istiyorum. ‘Bir çiçeğe bu kadar misyon yüklenir mi’ diye düşünebilirsiniz. Ama işte dünya böyle mucizelere tanık olabiliyor. Yüzyıllar öncesinden beri oluşan bu lale kültürünün, yine lalenin bir göçüyle beraber, sonra yine tekrar oradan buraya gelişini simgeleyen bugünkü dikim anı, işte bize bırakılan en derin kültürlerden bir tanesi” diye konuştu.
İstanbul Lalesi’ni, İstanbul’un benzersiz doğasının sunduğu fırsatların bir simgesi olarak gördüğünü vurgulayan İmamoğlu, “Doğanın korunması, yeşilin geliştirilmesi, bütün dünyanın çırpındığı ve iklim değişikliğiyle büyük tehdit altında olan, neredeyse birçok bitki türünün yok olmaya başladığı dünyamızda, bu bitkilerin korunması ve gelecek nesillere devredilmesi hususunun dünyadaki bütün yöneticilerin ve bizlerin vazgeçilmez sorumluluğudur diye altını çizmek isterim. Umarım aramızdaki yolculuklar, gidişler, gelişler ve buluşmalar, hep böyle güzel duygularla olsun” ifadelerini kulandı.
Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde tarafından 4 Kasım 2021 tarihinde İBB’ye hediye edilen 1.000 lale soğanı, Emirgan Korusu’nda İstanbul Meydanı’nda dikilecek.
İstanbul Lalesi, 2022 Nisan ayında İstanbullularla buluşacak. İstanbul Lalesi’nin hikayesi, 16. yüzyılda Osmanlı bahçelerinde başladı. Bu özel laleyi ilk yetiştiren ve yaygınlaştıran, Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi’dir.
Türkiye’de izi kaybolan lalenin, doğada var olduğu bilinmemektedir. Hollanda’da lale araştırmacıları, eski İstanbul lalesini bularak çoğalttı. İstanbul lalesi, yüzyıllar sonra yeniden anavatanı İstanbul'a getirildi.