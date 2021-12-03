İstanbul Lalesi anavatanına döndü

İMAMOĞLU: BİR ÇİÇEĞE BU KADAR MİSYON YÜKLENİR Mİ?

Ayrıca Uijterlinde, "Sayın Belediye Başkanı’na da çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize sağladığı ve bu projeyi gerçekleştirdiği için" dedi.

İmamoğlu da Uijterlinde’ye teşekkürlerini ileterek, “Umut ediyorum ki, bu güzel buluşma, az önce kendilerinin de ifade ettiği gibi, iki ülkenin dostluğuna, uzun yıllardır süren ilişkisine ve iş birliğine dönük sunduğu o simgeyi, ben bir de barışla taçlandırmak istiyorum. ‘Bir çiçeğe bu kadar misyon yüklenir mi’ diye düşünebilirsiniz. Ama işte dünya böyle mucizelere tanık olabiliyor. Yüzyıllar öncesinden beri oluşan bu lale kültürünün, yine lalenin bir göçüyle beraber, sonra yine tekrar oradan buraya gelişini simgeleyen bugünkü dikim anı, işte bize bırakılan en derin kültürlerden bir tanesi” diye konuştu.