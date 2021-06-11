İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı

İstanbul Sarayburnu açıklarından Beylikdüzü Sahili'ne kadar yer yer etkili olan müsilajın kapladığı alan havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Zeytinburnu ve Bakırköy açıklarında daha çok gözüken deniz salyasının sahilde daha az etkili olduğu görüldü.