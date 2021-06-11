İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı
Marmara Denizi'nde müsilajla (deniz salyası) mücadele sürüyor. İstanbul sahilleri boyunca kilometrelerce etkili olan müsilaj havadan da görüntülendi. Drone görüntülerinde sahil şeridi boyunca uzanan müsilaj adaları göze çarpıyor. Su altındaki görüntülerde ise, deniz tabanını da kaplayan müsilaj neredeyse yosunların dahi gözükmesine izin vermiyor.
Abone ol
Paylaş
İHA 11.06.2021 - 11:01
İstanbul Sarayburnu açıklarından Beylikdüzü Sahili'ne kadar yer yer etkili olan müsilajın kapladığı alan havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Zeytinburnu ve Bakırköy açıklarında daha çok gözüken deniz salyasının sahilde daha az etkili olduğu görüldü.
FLORYA AÇIKLARINDAN ADALARA UZANIYOR
Florya açıklarından adalara doğru uzanan kilometrelerce müsilaj hattı kameraya yansıdı.
SU ALTINDA DA ETKİLİ
Su altındaki görüntülerde ise müsilaj deniz tabanını neredeyse bembeyaz örtüyle kapladı.
Deniz tabanı ve kayalıklarda duran yosunları görmek neredeyse imkansız.
Balıkların yoğun müsilaj içinde kaldığı da çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.