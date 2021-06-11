İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı

Marmara Denizi'nde müsilajla (deniz salyası) mücadele sürüyor. İstanbul sahilleri boyunca kilometrelerce etkili olan müsilaj havadan da görüntülendi. Drone görüntülerinde sahil şeridi boyunca uzanan müsilaj adaları göze çarpıyor. Su altındaki görüntülerde ise, deniz tabanını da kaplayan müsilaj neredeyse yosunların dahi gözükmesine izin vermiyor.

İHA 11.06.2021 - 11:01

İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 1
İstanbul Sarayburnu açıklarından Beylikdüzü Sahili'ne kadar yer yer etkili olan müsilajın kapladığı alan havadan çekilen görüntülere yansıdı.
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 2
Zeytinburnu ve Bakırköy açıklarında daha çok gözüken deniz salyasının sahilde daha az etkili olduğu görüldü.
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 3

FLORYA AÇIKLARINDAN ADALARA UZANIYOR

Florya açıklarından adalara doğru uzanan kilometrelerce müsilaj hattı kameraya yansıdı.
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 4
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 5

SU ALTINDA DA ETKİLİ

Su altındaki görüntülerde ise müsilaj deniz tabanını neredeyse bembeyaz örtüyle kapladı.
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 6
Deniz tabanı ve kayalıklarda duran yosunları görmek neredeyse imkansız.
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 7
Balıkların yoğun müsilaj içinde kaldığı da çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı.
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 8
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 9
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 10
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 11
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 12
İstanbul sahillerinde kilometrelerce müsilaj hattı - 13

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