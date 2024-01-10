İstanbul trafiğinde bir maganda saldırısı daha: Tehditler savurup, aynayı kırdı
İstanbul trafiğindeki maganda saldırılarına bir yenisi eklendi. Şişli’de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü arasında çıkan kavgada, bir sürücü aracından inerek önce küfürler ve tehditler savurdu, sonra diğer sürücünün bulunduğu aracın aynasını kırdı. Yaşananlar, saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Şişli’de bir trafik magandası, tartıştığı sürücüye küfür ve hakaretler savurup, aracının aynasını kırdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Darülaceze Caddesi’nde yaşandı.