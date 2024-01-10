İstanbul trafiğinde bir maganda saldırısı daha: Tehditler savurup, aynayı kırdı

İstanbul trafiğindeki maganda saldırılarına bir yenisi eklendi. Şişli’de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü arasında çıkan kavgada, bir sürücü aracından inerek önce küfürler ve tehditler savurdu, sonra diğer sürücünün bulunduğu aracın aynasını kırdı. Yaşananlar, saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul trafiğinde bir maganda saldırısı daha: Tehditler savurup, aynayı kırdı - 1

İstanbul Şişli’de bir trafik magandası, tartıştığı sürücüye küfür ve hakaretler savurup, aracının aynasını kırdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Şişli Darülaceze Caddesi’nde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul trafiğinde bir maganda saldırısı daha: Tehditler savurup, aynayı kırdı - 2

İddiaya göre iki sürücü, Hasdal-Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme tartışması yaşadı.

Bunun üzerine sürücülerden birisi Darülaceze Caddesi’nde diğer sürücünün önünde durarak aracından indi.
İstanbul trafiğinde bir maganda saldırısı daha: Tehditler savurup, aynayı kırdı - 3

Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen saldırgan, küfür ve tehditlerle camları yumruklamaya başladı.

İstanbul trafiğinde bir maganda saldırısı daha: Tehditler savurup, aynayı kırdı - 4

Hırsını alamayan saldırgan, saldırdığı aracın sol aynasını tek yumrukla kırdı.

Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
İstanbul trafiğinde bir maganda saldırısı daha: Tehditler savurup, aynayı kırdı - 5

Yaşananlar ise saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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