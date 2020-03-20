İstanbul trafiğine 'corona virüs' etkisi

Türkiye'de de corona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 25’e kadar düştü.

İHA - DHA 20.03.2020 - 10:06

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan corona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü.
Cuma günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 25 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu  haritası yeşile büründü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

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