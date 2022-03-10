İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi, saat 04.00'ten itibaren yasaklandı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki TEM yolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 yolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar sürücülerinin İstanbul’a geçişine izin vermedi.