İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu

Yoğun kar yağışı beklentisiyle TIR ve kamyonların ikinci duyuruya kadar İstanbul’a girmesinin yasaklanması nedeniyle Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM yolunda, 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu. Valilik kararıyla TIR ve kamyon geçişine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı.

Haberler - DHA 10.03.2022 - 12:32

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 1

'da yoğun kar yağışı nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi, saat 04.00'ten itibaren yasaklandı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki TEM yolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 yolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar sürücülerinin İstanbul’a geçişine izin vermedi. 

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 2

TEM yolu Şekerpınar gişelerinden itibaren 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu. 

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 3

Trafik, bu noktada neredeyse durma noktasına geldi. TIR ve kamyon sürücüleri, Şekerpınar gişelerinden çıkarılarak zorunlu olarak TIR ve kamyon parklarına yönlendirildi. 

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 4

Beklenen yoğun kar yağışına karşı TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişlerinde kar küreme araçları da hazır bekletiliyor.

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 5

İSTANBUL'A GİRİŞLERE İZİN

İstanbul Valiliği'nden son yapılan açıklamada "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" denildi.

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 6

İSTANBUL'DAN KOCAELİ’NE TIR VE KAMYON GEÇİŞİ YAPILMAYACAK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle alınan önlemi açıkladı.

Vali Yavuz, "Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi neticesinde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle, Kocaeli’ye İstanbul ve Anadolu istikametinden TIR ve kamyon trafiğine saat 14.00’ten itibaren izin verilmeyecektir" dedi. 

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 7
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 8
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 9
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 10
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 11
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 12
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 13
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu - 14

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