İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanlar uyardı
İstanbul'da bu yıl yeterli düzeyde kar yağışı gözlenmemesi, kentte önümüzdeki yıllarda görülecek mevsimsel değişimlerin sorgulanmasına neden oldu. Uzmanlar, İstanbul gibi metropollerde bina sayısındaki artıştan dolayı "ısı adası etkisi" görüldüğünü belirterek, gelecek yıllarda İstanbul'da kar yağışının beklenen bir sürpriz haline gelebileceği uyarısında bulundular.
Bu yıl İstanbul'da etkili bir kar yağışı gerçekleşmedi. Ancak İstanbul'un tarihinde birçok unutulmaz kış yaşandı. 1918'de hiç kar yağmazken, 1929'daki şiddetli kış, İstanbul'un hafızasında uzun süre yer etti.