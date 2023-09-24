İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar

Bağcılar Demirkapı Mahallesi’ndeki bir spor salonuna, 2 buçuk ay içinde 4 kez kez silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırılar üzerine inceleme başlatan emniyet güçleri; iddiaya göre, spor salonunun ortaklarından biri ile ilişki yaşayan kadını kullanarak şantaj yapıldığını belirledi.