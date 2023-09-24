İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar

İstanbul Bağcılar’da bulunan bir spor salonuna yönelik art arda silahlı saldırılar düzenlendi. Saldırılar üzerine inceleme başlatan emniyet güçleri, spor salonunun ortaklarından birine şantaj yapıldığını ve 5 milyon lira para istendiğini belirledi. Emniyet güçlerinin saldırılarla ilgili olarak 2 kişiyi tutuklamasının ardından geçen cuma günü bir saldırı daha gerçekleşti. Saldırıda, bir kişi yaralandı.

İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar - 1

Bağcılar Demirkapı Mahallesi’ndeki bir spor salonuna, 2 buçuk ay içinde 4 kez kez silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırılar üzerine inceleme başlatan emniyet güçleri; iddiaya göre, spor salonunun ortaklarından biri ile ilişki yaşayan kadını kullanarak şantaj yapıldığını belirledi.

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İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar - 2

5 MİLYON LİRA İSTEDİLER

Şantaj yapan kişinin 5 milyon lira istemesi üzerine ortakların bunu kabul etmediği tespit edildi.

Bunun üzerine ilk saldırı 8 Temmuz günü gerçekleşti. Motosikletli 2 kişi tarafından iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Salonun camlarının kırıldığı saldırıda hasar meydana geldi.

İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar - 3

Saldırılar üzerine inceleme başlatan emniyet güçleri; iddiaya göre, spor salonunun ortaklarından biri ile ilişki yaşayan kadını kullanarak şantaj yapıldığını belirledi.

Ardından iş yeri, 10 Temmuz’da aynı şekilde saldırıya uğrayarak camları kırıldı. 

İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar - 4

27 Temmuz'da da motosiklet ile spor salonuna gelen kasklı bir şüpheli, kasa arkasında duran iş yeri çalışanı Olbay Ç.’yi bacağına ateş ederek yaraladı. Olbay Ç.’nin yaralandığı saldırı sonrası polisin gözaltına aldığı M.C.Ö. ve H.T. “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından tutuklandı.

İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar - 5

Şantajını sürdüren kişinin tehditleri sürerken, geçen cuma günü spor salonuna dördüncü saldırı gerçekleşti. 20 yaşındaki Emir T., dışarıda kendisini çağıran motosikletli ve kasklı 2 kişinin yanına gitti. Ardından motosikletlilerden biri, tabanca ile Emir T.’ye ateş açtı.

İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar - 6

Bacağından yaralanan genç sporcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar - 7

Ameliyat olacağı öğrenilen Emir T.’nin vücut geliştirmede sıkletinde Türkiye 3'üncüsü olduğu öğrenildi.

İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar - 8

Polis ekipleri, olaylarda asıl azmettirici olduğu belirlenen kişiyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

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