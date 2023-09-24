İstanbul’da 5 milyon liralık şantaj | İki buçuk ayda 4 kez kurşunladılar
İstanbul Bağcılar’da bulunan bir spor salonuna yönelik art arda silahlı saldırılar düzenlendi. Saldırılar üzerine inceleme başlatan emniyet güçleri, spor salonunun ortaklarından birine şantaj yapıldığını ve 5 milyon lira para istendiğini belirledi. Emniyet güçlerinin saldırılarla ilgili olarak 2 kişiyi tutuklamasının ardından geçen cuma günü bir saldırı daha gerçekleşti. Saldırıda, bir kişi yaralandı.
Bağcılar Demirkapı Mahallesi’ndeki bir spor salonuna, 2 buçuk ay içinde 4 kez kez silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırılar üzerine inceleme başlatan emniyet güçleri; iddiaya göre, spor salonunun ortaklarından biri ile ilişki yaşayan kadını kullanarak şantaj yapıldığını belirledi.