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İstanbul’da acil serviste yaşanan “izole hasta” hareketliliğinin sebebi ortaya çıktı

İstanbul Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin acil servisinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Zehirlenme belirtisiyle hastaneye getirilen 2 kişinin tedavisi sırasında başka kişiler de zehirlenme belirtisiyle hastaneye gelince, acil servis boşaltıldı. Hastanede hasta kabulü durdurulurken, sağlık görevlileri özel kıyafet giydi. Art arda acil servise başvuran kişilerin, bir evde çalışan inşaat işçileri olduğu, işçilerin çalıştığı evde tahtakurusu ilaçlaması yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul’da acil serviste yaşanan “izole hasta” hareketliliğinin sebebi ortaya çıktı - 1

İstanbul Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde dün gece yaşanan izole hasta hareketliliğinin, bir evde yapılan tahtakurusu ilaçlamasından zehirlenen işçiler nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da acil serviste yaşanan “izole hasta” hareketliliğinin sebebi ortaya çıktı - 2

Avcılar’da 5 inşaat işçisi, tahtakurusuna karşı önlem almak için yaşadıkları evde ilaçlama yaptırdı.

İddiaya göre; ilaçlamanın ardından kısa süre sonra yeterince havalandırılmayan eve giren işçilerde zehirlenme belirtileri görüldü.

112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilerek olay yerine ambulanslar istendi.
İstanbul’da acil serviste yaşanan “izole hasta” hareketliliğinin sebebi ortaya çıktı - 3

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne dün saat saat 19.30 sıralarında getirilen işçilerin yüzlerinde kızarıklık ve vücutlarında yanma görüldü.

İstanbul’da acil serviste yaşanan “izole hasta” hareketliliğinin sebebi ortaya çıktı - 4

Tedavileri yapılan 5 işçi, Çam Sakura Şehir Hastanesi Toksikoloji Bölümü’ne son kontrolleri yapılmak üzere sevk edildi.

Tedbir amaçlı özel koruyucu kıyafetler giyen görevliler ambulanslarla zehirlenen işçilerin naklini gerçekleştirdi.
İstanbul’da acil serviste yaşanan “izole hasta” hareketliliğinin sebebi ortaya çıktı - 5

ACİL SERVİS KAPATILDI, HASTA KABULÜ DURDURULDU

Zehirlenme vakaları yüzünden dün akşam kısmı izolasyon önlemleri alınan acil servisi, işçilerin sevk işlemlerinin tamamlanmasından ardından normale döndü.

İstanbul’da acil serviste yaşanan “izole hasta” hareketliliğinin sebebi ortaya çıktı - 6

Yetkililer, zehirlenme nedeninin tarım ilacı ile ilgisinin bulunmadığını tahtakurusu zararlısına karşı yapılan ilaçlamadan sonra gerekli önlem alınmamasından kaynaklandığını belirtti.

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