İstanbul’da acil serviste yaşanan “izole hasta” hareketliliğinin sebebi ortaya çıktı
İstanbul Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin acil servisinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Zehirlenme belirtisiyle hastaneye getirilen 2 kişinin tedavisi sırasında başka kişiler de zehirlenme belirtisiyle hastaneye gelince, acil servis boşaltıldı. Hastanede hasta kabulü durdurulurken, sağlık görevlileri özel kıyafet giydi. Art arda acil servise başvuran kişilerin, bir evde çalışan inşaat işçileri olduğu, işçilerin çalıştığı evde tahtakurusu ilaçlaması yapıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde dün gece yaşanan izole hasta hareketliliğinin, bir evde yapılan tahtakurusu ilaçlamasından zehirlenen işçiler nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.