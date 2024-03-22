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İstanbul’da akıl almaz olay: Sevgilisinin eski eşinden kaçarken 4’üncü kattan çocuğun üstüne düştü

İstanbul Bahçelievler’de bir evde sevgilisinin eski eşine yakalanan ve 4’üncü kattan atlayan Vahdet T. isimli adam, bir çocuğun üzerine düştü. Vahdet T. gerilim çıkmaması için bu yolla evden çıkmak istediğini söylerken, olayda yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İstanbul’da akıl almaz olay: Sevgilisinin eski eşinden kaçarken 4’üncü kattan çocuğun üstüne düştü - 1

İstanbul Bahçelievler’de akılalmaz bir olay yaşandı.

Vahdet T. ile Esra S. isimli çift, Esra S’nin evinde buluştu. Bu sırada eve Esra S’nin eski eşi geldi.

Vahdet T, bunun üzerine 4’üncü kattan çamaşır ipiyle aşağı inmeye çalıştı. Ancak ip koptu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da akıl almaz olay: Sevgilisinin eski eşinden kaçarken 4’üncü kattan çocuğun üstüne düştü - 2

İple aşağı inmeye çalışan adam, o esnada pencerenin altında bulunan Hafsa M. isimli kız çocuğunun üzerine düştü. Küçük çocuk olayda ağır yaralandı.

İstanbul’da akıl almaz olay: Sevgilisinin eski eşinden kaçarken 4’üncü kattan çocuğun üstüne düştü - 3

Olaya ilişkin ifade veren Esra S., “Vahdet saklanmaya çalıştı. Ben kapıyı açtım. Bu sırada çığlık sesi duyduk. Eski eşim ile balkona koştuk. Balkondan bakarken Vahdet’in yerde yattığını gördüm.” dedi.

İstanbul’da akıl almaz olay: Sevgilisinin eski eşinden kaçarken 4’üncü kattan çocuğun üstüne düştü - 4

Vahdet T. isimli adam ise saklanacak bir yer olmadığı için evden bu şekilde çıkmak istediğini söyledi, “Bir kat indikten sonra çamaşır ipi koptu ve yere düştüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra bir çocuğun üzerine düştüğümü öğrendim. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey yoktur.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da akıl almaz olay: Sevgilisinin eski eşinden kaçarken 4’üncü kattan çocuğun üstüne düştü - 5

Yaralanan çocuğun babası Hamza Koca ise kızının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü anlattı. Kızının hayati tehlikesi bulunduğunu da ifade eden baba, Vahdet T’den şikayetçi olduğunu söyledi.

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