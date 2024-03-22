İstanbul’da akıl almaz olay: Sevgilisinin eski eşinden kaçarken 4’üncü kattan çocuğun üstüne düştü
İstanbul Bahçelievler’de bir evde sevgilisinin eski eşine yakalanan ve 4’üncü kattan atlayan Vahdet T. isimli adam, bir çocuğun üzerine düştü. Vahdet T. gerilim çıkmaması için bu yolla evden çıkmak istediğini söylerken, olayda yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu yoğun bakımda tedavi altına alındı.
İstanbul Bahçelievler’de akılalmaz bir olay yaşandı.
Vahdet T. ile Esra S. isimli çift, Esra S’nin evinde buluştu. Bu sırada eve Esra S’nin eski eşi geldi.Vahdet T, bunun üzerine 4’üncü kattan çamaşır ipiyle aşağı inmeye çalıştı. Ancak ip koptu.