İstanbul’da akıl almaz olay: Sevgilisinin eski eşinden kaçarken 4’üncü kattan çocuğun üstüne düştü

Vahdet T. isimli adam ise saklanacak bir yer olmadığı için evden bu şekilde çıkmak istediğini söyledi, “Bir kat indikten sonra çamaşır ipi koptu ve yere düştüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra bir çocuğun üzerine düştüğümü öğrendim. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey yoktur.” ifadelerini kullandı.