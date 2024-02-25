İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu

İstanbul Esenler’de bazı araç sürücülerine kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle defalarca trafik cezası yazıldı. Cezanın sürekli Davutpaşa Mahallesi’ndeki 55’inci Sokak’ta yazılması üzerine bugün sokakta eylem vardı. Sokağa giren araç sürücüleri, konvoy oluşturup, korna çalarak durumu protesto etti.

İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu - 1

Esenler’de bazı araç sürücülerine Davutpaşa Mahallesi’ndeki 55’inci Sokak’ta aynı gün ve aynı saatte defalarca trafik cezası yazıldı.

Durumu protesto etmek isteyen sürücüler araç konvoyu oluşturarak sokağa geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu - 2

Sürücüler tekrar ceza yazılmaması için araç plakalarını kapatırken, durumu korna çalarak protesto etti.

İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu - 3

Aynı sokakta aracına defalarca ceza yazılan Ahmet İpri, “2023 yılında bu adam yememiş içmemiş oturduğu yerden bize ceza yazmış. Ses açmışız, emniyet kemeri takmamışız, sis lambası yakmamışız, ters yöne girmişiz. Sokak burası ters yöne girsen ne olur, düz yöne girsen ne olur, senin derdin ne?” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu - 4

48 AYRI CEZADA 62 BİN LİRA 

Bu sokakta kendisine 48 ayrı cezada toplamda 62 bin lira trafik cezası yazıldığını anlatan İpri, şöyle devam etti:

“Cezaların ardı arkası kesilmiyor sürekli ceza geliyor. Biz bu cezaları protesto ediyoruz. Bizi duyuyorsa çıksın gelsin, ‘Ben yazdım’ desin. Biz de ‘Senin derdin ne?’ diyelim. Cadde değil, otoban değil. Adam yazmış da yazmış. Bizim gibi bu sokakta ceza yazılan en az 3 bin kişi var. Adam komşusuna bile ceza yazmış. Bu adamın psikolojik sorunları var. Bu adamı bizim başımızdan alın.”
İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu - 5

‘MAĞDUR’LAR WHATSAPP GRUBU KURDU

Sokaktan geçip ceza yazılan bir başka isim ise Volkan Karakaş…

“Fahri müfettiş nezdinde emekli bir polis memuru tarafımıza defalarca ceza yazmaya başladı. 1, 2, 3 derken baktım ki sadece ben mağduriyet sadece benimle kısıtlı değilmiş.” diyen Karakaş, ceza yiyenler olarak bir WhatsApp grubu kurduklarını anlattı.
İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu - 6

Karakaş şunları söyledi:

“Esenler’de binlerce insan var. Konvoy yaptık; herkes bu insandan şikayetçi. Aynı günde ve aynı saatte tarafımıza 7-8 tane ceza yazıp göndermekte. Mahkemeye başvurduğumuz için biz bu kişiye ulaştık. Emekli bir polis memuru. Bana ceza yazıldığı gün, elimde videolar fotoğraflar olmasına rağmen, Esenler dışında olmama rağmen tarafıma 7 adet ceza yazmış.”
İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu - 7

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETMEDİ

Sokakta ikamet eden Bayram Acar ise konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Acar, “Mahkemeye itiraz ettim ancak mahkeme, aracın hareket halinde mi yoksa park halinde mi olduğu belli olmamasına rağmen ‘Cezayı iptal etmiyoruz’ dedi.” ifadelerini kullandı.

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