İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu
İstanbul Esenler’de bazı araç sürücülerine kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle defalarca trafik cezası yazıldı. Cezanın sürekli Davutpaşa Mahallesi’ndeki 55’inci Sokak’ta yazılması üzerine bugün sokakta eylem vardı. Sokağa giren araç sürücüleri, konvoy oluşturup, korna çalarak durumu protesto etti.
Esenler’de bazı araç sürücülerine Davutpaşa Mahallesi’ndeki 55’inci Sokak’ta aynı gün ve aynı saatte defalarca trafik cezası yazıldı.Durumu protesto etmek isteyen sürücüler araç konvoyu oluşturarak sokağa geldi.