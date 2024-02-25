İstanbul’da bu sokaktan geçen trafik cezası yiyor | Esenler 55. Sokak’ta fahri müfettiş protestosu

48 AYRI CEZADA 62 BİN LİRA

Bu sokakta kendisine 48 ayrı cezada toplamda 62 bin lira trafik cezası yazıldığını anlatan İpri, şöyle devam etti:

“Cezaların ardı arkası kesilmiyor sürekli ceza geliyor. Biz bu cezaları protesto ediyoruz. Bizi duyuyorsa çıksın gelsin, ‘Ben yazdım’ desin. Biz de ‘Senin derdin ne?’ diyelim. Cadde değil, otoban değil. Adam yazmış da yazmış. Bizim gibi bu sokakta ceza yazılan en az 3 bin kişi var. Adam komşusuna bile ceza yazmış. Bu adamın psikolojik sorunları var. Bu adamı bizim başımızdan alın.”