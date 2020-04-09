İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

İstanbul'da corona virüs denetimleri ekiplerce devam ediyor. Vatandaşlara evinde kalma çağrıları da sürerken Beşiktaş'ta bugün sabah bazı vatandaşlar yasağa rağmen sahilde sabah sporuna çıktı. Havadan görüntülenen Kadıköy'de ise sessizlik hakim...
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DHA 09.04.2020 - 13:05| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 13:23
İstanbul'da corona virüs önlemleri kapsamında sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapılyıor.
Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.
KADIKÖY
İstanbul'un en gözde yerlerinden sayılan Kadıköy'de ise durum farklı.
Havadan görüntülen Kadıköy Meydanı ve sahil boyunda sessizlik hakim.
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