İstanbul'da 'cephanelik' baskını

İstanbul ekipleri, bir evdeki 'cephanelik' bilgisinin ardından harekete geçti. Düzenlenen baskında el bombası ve suikast silahının yanı sıra atışa hazır bir lav silahı da ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin suç dosyası da kabarık.

İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 1

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eve düzenlenen baskında çok sayıda silah ve el bombası bulundu.

İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 2

Ekipler, bir evde silah ve mühimmat bilgisinin ardından harekete geçti.

İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 3

Ekipler, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki daireye baskın düzenledi.

İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 4

SUİKAST SİLAHI, EL BOMBASI...

Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 5

Operasyonda Şivan B, Deniz A, Yunus Emre O, ve Muhammet Ali B, gözaltına alındı.

İstanbul'da 'cephanelik' baskını - 6

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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