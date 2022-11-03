İstanbul'da 'cephanelik' baskını

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eve düzenlenen baskında çok sayıda silah ve el bombası bulundu.
Ekipler, bir evde silah ve mühimmat bilgisinin ardından harekete geçti.
Ekipler, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki daireye baskın düzenledi.
Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyonda Şivan B, Deniz A, Yunus Emre O, ve Muhammet Ali B, gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.