İstanbul’da “ceset kokusu geliyor” ihbarı ekipleri harekete geçirdi
İstanbul Sultangazi’de bir binanın girişindeki dükkanın zemin katından gelen ağır koku, ekipleri harekete geçirdi. Mahalle sakinlerinin “Ceset kokusu geliyor.” ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kokunun tıkanan lağım giderinden kaynaklandığını belirledi.
İstanbul Sultangazi’de “Ceset kokusu geliyor.” ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
Olay, Sultançiftliği Mahallesi’nde, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi.Sokakta bulunan bir binanın zemin katından ağır kokular, çevreyi rahatsız etmeye başladı.