İstanbul’da “ceset kokusu geliyor” ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İstanbul Sultangazi’de bir binanın girişindeki dükkanın zemin katından gelen ağır koku, ekipleri harekete geçirdi. Mahalle sakinlerinin “Ceset kokusu geliyor.” ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kokunun tıkanan lağım giderinden kaynaklandığını belirledi.

İstanbul’da “ceset kokusu geliyor” ihbarı ekipleri harekete geçirdi - 1

İstanbul Sultangazi’de “Ceset kokusu geliyor.” ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi’nde, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Sokakta bulunan bir binanın zemin katından ağır kokular, çevreyi rahatsız etmeye başladı.

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İstanbul’da “ceset kokusu geliyor” ihbarı ekipleri harekete geçirdi - 2

Mahalle sakinleri, ceset kokusu olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, dükkan sahibine ulaşamayınca bina sahibine ulaşarak, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı açtı.
İstanbul’da “ceset kokusu geliyor” ihbarı ekipleri harekete geçirdi - 3

Ekiplerin inceleme yaptığı anlarda olayı anlamaya çalışan vatandaşlar meraklı bakışlarla ekipleri izledi.

İstanbul’da “ceset kokusu geliyor” ihbarı ekipleri harekete geçirdi - 4

İçeri giren ekipler, lağım giderlerinin tıkanmasından kaynaklanan nedenle zemin kata taşan sudan dolayı ağır kokunun geldiğini tespit etti.

İstanbul’da “ceset kokusu geliyor” ihbarı ekipleri harekete geçirdi - 5

Ekipler, olay yerindeki çalışmalarını tamamlayarak, ayrıldı.

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